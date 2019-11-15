Babalar ve kızlarını birlikte bale yaparken gösteren video viral oldu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin genç sürücüsü ağır yaralanırken, TIR kontrolden çıkıp zeytinliğe devrildi.

Kaza gece saat 02.30 sıralarında Orhangaziİznik yolunda Çakırlı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru gitmekte olan Cem Vatansever (35) idaresindeki 16 VG 471 plakalı otomobil, Hüseyin Karakaş (48) idaresindeki 74 AH 023 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sulama kanalına çarparak dururken, TIR ise kontrolden çıkıp zeytinliğe yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Cem Vatansever ağır yaralı olarak 112 Acil Servis ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı genç sürücü Bursa Şehir Hastanesine sevkedildi.

BURSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:55

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.