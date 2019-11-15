Bursa'da sis kazası: 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yoğun sis nedeniyle kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kırsal Kozluca ile Yeniyörük mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Yeniyörük Mahallesi'nden İnegöl yönüne giden Mensur Dağcı (52) yönetimindeki 16 KEH 09 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Fatih Çınar (45) yönetimindeki 16 AFS 35 plakalı kamyon, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 16 AFS 35 plakalı kamyondaki İrfan Alsan (34), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Mensur Dağcı (52), İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mensur Dağcı´nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



BURSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

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