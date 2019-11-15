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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa Barosu'nun kararına avukatlardan tepki Genç Avukatlar Meclisi'nin kapatılma kararına ...

İHA

Bursa Barosu tarafından alınan kararla Genç Avukatlar Meclisi'nin kapatılmasına avukatlardan tepki geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Genç Avukatlar Meclisi Başkan Yardımcısı Av. Taha Kürşad Uzun, Bursa Barosu Yönetim Kurulunun fevri tasarruflarından dolayı kaygı duyduklarını söyledi.

Bursa Barosu'nun kararına avukatlardan tepki Genç Avukatlar Meclisi'nin kapatılma kararına avukatlardan tepki geldi

Bursa Barosu tarafından alınan kararla Genç Avukatlar Meclisi'nin kapatılmasına avukatlardan tepki geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Genç Avukatlar Meclisi Başkan Yardımcısı Av. Taha Kürşad Uzun, Bursa Barosu Yönetim Kurulunun fevri tasarruflarından dolayı kaygı duyduklarını söyledi.
Bursa Barosu, seçimle göreve gelen Genç Avukatlar Meclisi'ni feshederek, yerine tayinle belirlenecek Genç Avukatlar Merkezi'ni kurma kararına Bursalı avukatlar tepki gösterdi. Bursa Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Genç Avukatlar Meclisi Başkan Yardımcısı Av. Taha Kürşad Uzun, "Görev süremiz boyunca, meslektaşlara fayda sağlayacak birçok faaliyetimiz, çeşitli sebeplerle engellenmiş, bağlı bulunduğumuz genç avukatlar meclisi yönergesi defalarca değişikliğe uğramıştır. Göreve ilk başladığımız dönem 12 meslektaştan teşekkül eden genç avukatlar meclisi, bir sonraki dönemde denetleme kurulunun kapatılması ile birlikte 9 kişiye düşürülmüştür. Teammülen, Bursa Barosu'na kayıtlı genç meslektaşların yegane temsil makamı genç avukatlar meclisi iken, son dönemlerde genç yönetim kurulu adı altında bir diğer kurum ihdas edilmiş ve bu hamle, genç meslektaşların iki parçaya ayrılmasına sebebiyet vermiştir. Son olarak bağlı bulunduğumuz yönergenin, 10 Ekim 2019 tarihinde, seçimlere 2 hafta süre kala değiştirildiğini, Genç Avukatlar Meclisi'nin kapatılarak yerine Genç Avukatlar Merkezi'nin kurulacağını, 7 kişiye düşürülen yürütme kurulu üyelerinin 4’ünü baronun atayacağını, yine bu 7 kişi içinden yürütme kurulu başkanını baronun tayin edeceğini öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.
"Yapılan fevri tasarruflar, biz avukatları kaygıya sürüklüyor"
Uzun,"Seçimlerine yüzlerce meslektaşın heyecanla katıldığı, faaliyetleri baroya mensup meslektaşların en az yüzde ellilik bir kesimini ilgilendirdiği meclis üzerinde yapılan fevri tasarruflar, baromuzun çalışma ve karar alma mekanizmalarının ortaya çıkaracağı sonuçlar hakkında biz avukatları kaygıya sürüklemektedir. Biz baro içerisinde bağımsız bir kurum olma niyetinde değiliz. Ancak Bursa Barosu gibi köklü bir hukuk kurumunu temsil edenleri öncelikle bu kurumun geleneklerine ve iç hukukuna uymaya, baronun en önemli demokratik kurumlarından olan “Genç Avukatlar Meclisi'nin sesini kısmaya değil, çalışma şartlarını geliştirmeye ve baro kurumları arasında eşit muameleye davet ediyoruz. Bütün ümidim gençliktedir sözü ile gençlere verdiği değeri ifade eden Mustafa Kemal Atatürk’ün karşısında, gençlerin ümidini kaybetmesine yol açan uygulamalarda bulunan Bursa Barosu Yönetim Kurulu’nun fevri tasarruflarını kabul etmediğimizi bildiririz. Her platformda demokrasiden, tek adam düzenine karşı olduklarından bahsedenlerin; gücü ele geçirdikleri zaman nasıl antidemokratik tavırlar sergilediğinin somut örneğini yaşıyoruz. Bu uygulamalar karşısında, demokrasiye olan inancımızı kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz" diyerek Bursa Barosu'nun aldığı kararı eleştirdi.

BURSA

15 Kasım 2019 Cuma

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