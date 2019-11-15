Eğitimde e-twinning dönemi

DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi ve eTwinning Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı yapıldı.

20192020 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi ve eTwinning bilgilendirme ve paylaşım toplantısı 0408 Kasım tarihleri arasında İngilizce öğretmenlerinin de katılımı ile başladı.

Toplantının ilk oturumu ilçe Koordinatörü ve Şube Müdürü Kadir Yıkılmaz ve Bursa ili DynEd Koordinatör Yardımcısı Feride Başak Başar katılımı ile gerçekleştirildi. 5 ayrı oturum olarak planlanan toplantıda, İlçe Koordinatör Yardımcısı Sedef Tekin, Bengül Toker, Seda Akpınar ve Zuhal Ataer ilk, orta ve lise okul DynEd sisteminden sorumlu sınıf temsilcisi İngilizce öğretmenlerine eğitim verdi.

DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi ve eTwinning ile ilgili bilgilendirme ve paylaşım toplantısının ilk oturumu; 50 okulun DynEd Sınıf Temsilcisi İngilizce Öğretmenlerinin katılımı ile İlçe Koordinatör Yardımcısı Sedef Tekin tarafından yapıldı.

DynEd sisteminin kullanımı ve okullarda ne şekilde uygulanacağının görüşüldüğü toplantı sonunda, 20192020 Eğitim Öğretim yılı boyunca DynEd yabancı dil öğretimi çalışmaları ile ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılması; öğretmen, öğrenci, sınıf, okul, ilçe düzeyinde her türlü tedbirin alınması, yapılacak çalışmaların ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri ve okul yöneticileri tarafından titizlikle takip edilmesi kararlaştırıldı.

Toplantının sonunda DynEd ve eTwinning projesinin birlikte planlaması ile ilgili Şahin Yılmaz İlkokulu Proje Kurucusu Öğretmeni Emine Öztürk Kırbulut projeleri hakkında bilgi vererek öğretmenlere proje geliştirme, ortak bulma konularında katkılarda bulundu.

BURSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

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