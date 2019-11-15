Masatlı kavga...O anlar kameraya böyle yansıdı Bir kişi masat darbesiyle yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kişi arasında çıkan masatlı kavga güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cuma Mahallesi Hacı Veli Ağa Sokak üzerinde meydana gelen olayda tartışan iki kişi birden bire kavgaya tutuştu. Masat kullanılan kavgada bir kişi yaralandı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Başına aldığı masat darbesiyle kanlar içerisinde kalan Ö.A. isimli kişi olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay gerçekleştiren kimliği belirsiz şahıs ise kaçarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

BURSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

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