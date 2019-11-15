Bursa’nın değerleri okullarda tanıtılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa’nın değerleri okullarda tanıtılıyor

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin değerlerinin lise öğrencilerine tanıtımına yönelik hazırladığı "Yaşayan geçmişi ile Bursa Okulunuzda" projesi devam ediyor.

Bursa’nın değerleri okullarda tanıtılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin değerlerinin lise öğrencilerine tanıtımına yönelik hazırladığı "Yaşayan geçmişi ile Bursa Okulunuzda" projesi devam ediyor.
Bursa’nın turizmden aldığı payın artırılması için bir taraftan şehrin değerlerini uluslararası fuarlarda görücüye çıkaran Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan kentin değerlerinin bizzat Bursalılara da tanıtımı için çaba harcıyor. Lise öğrencilerine Bursa’nın değerlerinin tanıtılması maksadıyla düzenlenen “Yaşayan geçmişi ile Bursa Okulunuzda" projesi Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü bünyesinde olan ve 4 yıldır devam eden proje çerçevesinde Bursa'nın tarihî ve kültürel değerleri, UNESCO Dünya Mirası Alanları, Bursa Müzeleri görsel bir sunum ile öğrencilere anlatıldı. Kentlilik bilinci ve UNESCO Dünya Mirası Alanlarına yönelik gerçekleştirilen projede bugüne kadar Bursa'nın farklı ilçelerinde 90 okuldan 17 bin öğrenciye ulaşıldı.

BURSA

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yenişehir-Bilecik yolunun ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Yenişehir-Bilecik yolunun ihalesi yapıldı
Masatlı kavga...O anlar kameraya böyle yansıdı Bir kişi masat darbesiyle yaralandı
YEREL HABERLER Masatlı kavga...O anlar kameraya böyle yansıdı Bir ...
Bursa’da ‘istihdam’ buluşması
YEREL HABERLER Bursa’da ‘istihdam’ buluşması
Eğitimde e-twinning dönemi
YEREL HABERLER Eğitimde e-twinning dönemi
Bursa Osmangazi Meydanı ile anılacak Osmangazi Meydanı’nda hafriyat çalışmaları sürüyor Yerin 21 metre altına 2000 araçlık otopark Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: "“Bursa’nın merkezini yeniden canlandırıyoruz”
YEREL HABERLER Bursa Osmangazi Meydanı ile anılacak Osmangazi ...
Kavga anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kavga anı güvenlik kamerasında
Efsane Uludağ Gazozu’ndan lezzet alternatifi; Zencefilli Gazoz
YEREL HABERLER Efsane Uludağ Gazozu’ndan lezzet alternatifi; ...
12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı
YEREL HABERLER 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' ...
Otomobilin tavanından 5 bin uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin tavanından 5 bin uyuşturucu hap çıktı
12 ayrı hırsızlık suçundan aranan kadın İznik'te yakalandı
YEREL HABERLER 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan kadın İznik'te ...
Bursa Barosu'nun kararına avukatlardan tepki Genç Avukatlar Meclisi'nin kapatılma kararına avukatlardan tepki geldi
YEREL HABERLER Bursa Barosu'nun kararına avukatlardan tepki Genç ...
Balkanlar’la ilişkilerde ekonomik hamle
YEREL HABERLER Balkanlar’la ilişkilerde ekonomik hamle
Bursa'da aracın tavanında çıkan 5 bin 100 adet hap ekipleri şaşkına çevirdi
YEREL HABERLER Bursa'da aracın tavanında çıkan 5 bin 100 adet hap ...
BTM’de ara tatile özel atölyeler
YEREL HABERLER BTM’de ara tatile özel atölyeler
Grekoromen kupayla döndü
YEREL HABERLER Grekoromen kupayla döndü
Bursa'da sis kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da sis kazası: 3 yaralı
Sütaş fabrikasında ineklerin gübresinden biriken metan gazı yanmış
YEREL HABERLER Sütaş fabrikasında ineklerin gübresinden biriken ...
TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Bursa'da sis, sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Bursa'da sis, sürücülere zor anlar yaşattı
Otomobil TIR’ın altına girdi
YEREL HABERLER Otomobil TIR’ın altına girdi
Zeytin toplarken kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER Zeytin toplarken kalp krizinden öldü
“Millî teknoloji hamlesi ile ekonomide yeni başarı hikâyeleri yazılacak”
YEREL HABERLER “Millî teknoloji hamlesi ile ekonomide yeni başarı ...
Uzmanlardan mevsimsel alerjiye karşı propolis önerisi
YEREL HABERLER Uzmanlardan mevsimsel alerjiye karşı propolis önerisi
Bursa'da otomobile TIR çarptı, otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı TIR otomobile çarptı, otomobil sürücüsü ağır yaralandı kontrolden çıkan TIR bir ağaca çarparak durabildi
YEREL HABERLER Bursa'da otomobile TIR çarptı, otomobil sürücüsü araç ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X