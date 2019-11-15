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Bursa’da 3 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 3 katlı bina kullanılamaz hale gelirken ev sahibi yaşlı kadın küle dönen evini böyle izledi.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde Ayşen A.’ya ait 3 katlı bir binada yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alırken sağlık ekipleri dumandan etkilenen bir kişiyi hastaneye kaldırdı.

Komşusuna gezmeye giden ev sahibi Ayşen A., evinin yandığı haberini alınca olay yerine koştu. Evinin küle döndüğünü gören Ayşen A., duvar dibine çökerek evinin küle döndüğünü izledi.

Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

BURSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:42

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:55

YATSI 19:17

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