Seyyar satıcılar zabıta ekiplerine saldırdı, çocuklar yere dökülen midyeleri yedi

Bursa'da seyyar satıcılar, tezgahları toplamak isteyen zabıta ekiplerine saldırdı. Çıkan arbedede dökülen midyeleri sokak çocukları toplayarak yedi. Çocukların midyeleri toplayarak yemesi kameralara yansıdı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi kent meydanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece saatlerinde seyyar satıcılarına tezgahları kaldırmak için uyarmak isteyen zabıta ekipleri, işportacıların saldırısına uğradı. Kısa sürede büyüyen arbede sonucunda olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken zabıta ekiplerine saldıran şüpheliler gözaltına aldı.

O sırada yere dökülen midyeleri gören sokak çocukları da midyeleri toplayarak yedi. Çocukların midyeleri yemesi kameralara anbean yansırken ekipler çocukları olay yerinden uzaklaştırdı.

BURSA 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:15

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