Bu köyün her yerinden tarihi mezar fışkırıyor

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Barcın köyünde bulunan höyükte Bizanslılardan kalıntılar bulunurken, köyün her yerinden tarihi mezarlar çıkıyor.

Barcın Köyü Muhtarı İsmail Yüksel, “Köyümüz Osmanlı’dan önce kurulmuş. Bizanslılardan kalma bir köy. Bizanslardan kalma eserler var. Köyde mezarlığımızda yapılan çalışma sırasında Osmanlıca yazılara ve tarihi bulgulara rastlamaktayız. Yetkililer bu mezarlara ve köyümüze el atsınlar. Köyümüzde çok daha iyi yerlerimiz var. Köyümüzde eski mezarlık, Hacı Ömer Dere, Arap Sokağı gibi daha birçok mezarlık var” diye konuştu.

Muhtar Yüksel, “Barcın köyü aynı zamanda dünyada ilk yoğurt ve mandıranın yapıldığı tarihi bir yer. Höyükte binlerce yıllık kalıntılar var” dedi.

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