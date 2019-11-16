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Temiz ve hijyenik okul tuvaletleri çocukların sağlığı kadar başarısını da etkiliyor

İHA

Domestos, 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü öncesinde düzenlediği ve "Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek" projesi hakkında bilgi verdiği toplantıda, temiz ve hijyenik okul tuvaletlerinin çocukların fiziksel ve duygusal gelişiminin yanı sıra okul başarısında da etkili olduğuna dikkat çekti. Ayrıca çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için okul tuvaletlerindeki hijyen standartlarına katkı sağlamak adına asla durmayacaklarının sözünü verdi.

Temiz ve hijyenik okul tuvaletleri çocukların sağlığı kadar başarısını da etkiliyor

Domestos, 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü öncesinde düzenlediği ve “Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek” projesi hakkında bilgi verdiği toplantıda, temiz ve hijyenik okul tuvaletlerinin çocukların fiziksel ve duygusal gelişiminin yanı sıra okul başarısında da etkili olduğuna dikkat çekti. Ayrıca çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için okul tuvaletlerindeki hijyen standartlarına katkı sağlamak adına asla durmayacaklarının sözünü verdi.
Sekiz yıldır okul tuvaletlerinde temizlik ve hijyen standartlarının iyileştirilmesine katkı sunmak için çalışan Domestos, “Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek” isimli son projesine il milli eğitim müdürlükleri ve valiliklerle iş birliği içinde devam ediyor. 19 Kasım Dünya Tuvalet Günü öncesinde proje hakkında bilgi vermek ve Bursa etabında tamamlanan çalışmaları yerinde aktarmak için düzenlenen basın toplantısı, Unilever Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz ve Unilever Ev Temizlik Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan da katıldı.
Temiz ve hijyenik tuvaletlerin bir ayrıcalık değil temel bir insan hakkı olduğuna inandıklarını söyleyen Unilever Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Leyal Eskin Yılmaz, “Devletimizin ilgili kurumları okulların fiziki şartlarını geliştirmek için kesintisiz olarak çalışıyor. Domestos olarak biz de bu çalışmalara katkıda bulunmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. 8 yıldır devam eden okul programımızla 4,5 milyon çocuğa ulaştık. 2018’de başlattığımız 'Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek' projemizle ise şu ana kadar İstanbul, İzmir, Erzurum, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Bursa olmak üzere 7 ilde 72 bin çocuğun eğitim gördüğü 95 okulun tuvaletlerinde iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdik ve tuvaletlerde kullanılmak üzere temizlik ve hijyen paketleri sağladık. Ayrıca bu illerdeki 450 yardımcı hizmetler görevlisine doğru hijyen uygulamaları eğitimi verdik. Çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için bu çalışmalara kamu kurumları ile iş birliği halinde devam edeceğiz, okul tuvaletlerindeki hijyen standartlarına katkı sağlamak adına asla durmayacağız” dedi.

19 Kasım Dünya Tuvalet Günü için Domestos Migros iş birliği
Unilever Ev Temizlik Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy ise, “Proje için domestoshijyenprojesi.com üzerinden gelen başvuruları değerlendirerek her yıl belirlediğimiz 40 okula ulaşacağız. 'Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek' projemiz için iş ortaklarımızla da değer katmaya devam edeceğiz. Bu sene Dünya Tuvalet Günü’nde gerçekleştireceğimiz Migros iş birliğimizle, 19 Kasım günü Türkiye’deki tüm Migros’lardan alınan her bir Domestos için bir ürün de biz bağışlayacağız. Bu sayede Gaziantep, Van, Diyarbakır ve Antalya illerimizde 100 binden fazla çocuğun eğitim gördüğü 200 okulun tuvaletleri için bir yıllık Domestos ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Temiz ve hijyenik okul tuvaletleri sağlığı da okul başarısını da etkiliyor
Toplantıda konuşan Prof. Dr. Hilal Mocan ise, “Çocukların evlerinden sonra en fazla zaman geçirdikleri yer olan okullarda, tuvaletlerin temizlik ve hijyen standardı yeterli olmadığında çocuklarda bu duruma bağlı hastalık riski artıyor. Bu da çocukların hem fiziksel sağlığını olumsuz etkiliyor hem de hastalık kaynaklı okul devamsızlığına sebep oluyor. Tuvaletlerin fiziki şartlarını yeterli bulmayan bazı çocuklar, tuvalet tutma alışkanlığı geliştirebiliyor. Fizyolojik açıdan temel bir ihtiyacı baskılamanın oluşturduğu gerilim, çocuğun derse odaklanmasını zorlaştırıyor. Bu bağlamda, tuvaletlerin fiziki ve hijyen koşullarının çocukların sağlığı kadar akademik başarıları üzerinde de etkili olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Domestos okul programı hakkında
Domestos, çocukların okullarında temiz, hijyenik ve kullanılabilir tuvaletlere erişebilmesinin hem fizyolojik hem de psikolojik sağlıkları açısından bir 'hak' olduğuna inanıyor. Ayrıca çocukluk döneminde edinilen alışkanlıkların kalıcılığından yola çıkarak, bu dönemde kişisel hijyen bilincinin desteklenmesi gerektiğini savunuyor. Bu amaçla Domestos Okul Programı kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çalışmalar gerçekleştiriyor.
2011 yılından bu yana Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte hayata geçirilen 'Eğlen, Öğren, Hijyen' projesiyle şu ana kadar 695 bin çocuğa kişisel hijyen eğitimi verildi. Çalışmalar her yıl 60 bin çocuğa daha ulaşılacak şekilde devam ediyor.
Domestos Okul Programı’nın diğer bir projesi olan 'Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek' ile de şu ana kadar İstanbul, İzmir, Erzurum, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Bursa olmak üzere 7 ilde 72 bin çocuğun eğitim gördüğü 95 okulun tuvaletlerinde iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi; tuvaletlerde kullanılmak üzere Domestos ürünlerini de içeren hijyen paketleri sağlandı. Bu illerdeki 450 yardımcı hizmetler görevlisine doğru hijyen uygulamaları eğitimi verildi. “Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek” projesi her yıl 40 okula ulaşmayı hedefliyor.
Domestos Okul Programı kapsamında, milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde bugüne kadar 3,9 milyon çocuğun öğrenim gördüğü 14 bin okulun tuvaletlerinde kullanılmak üzere 4 milyon şişe ürün desteği verildi.

BURSA

16 Kasım 2019 Cumartesi

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