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Uludağ´da ölüme neden olan güvenlikçi: Ayağım kaydı, hedef gözetmedim

DHA

BURSA Uludağ'da iki grup arasında çıkan ve Yusuf Kösedağ´ın (19) hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili açılan davada, biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Kösedağ´ın ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen güvenlik görevlisi Mustafa Sancar, "Olay anında grup içinden silahla ateş edildi. Üzerime sandık, tahta parçası, demir sopalar atılıyordu. Silah atılmaya başlandı. Kaçarken ayağım kayınca sersemledim. Silahımı hedef gözetmeden ateşlemiş oldum. Rahmetlinin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

BURSA Uludağ'da iki grup arasında çıkan ve Yusuf Kösedağ´ın (19) hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili açılan davada, biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Kösedağ´ın ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen güvenlik görevlisi Mustafa Sancar, "Olay anında grup içinden silahla ateş edildi. Üzerime sandık, tahta parçası, demir sopalar atılıyordu. Silah atılmaya başlandı. Kaçarken ayağım kayınca sersemledim. Silahımı hedef gözetmeden ateşlemiş oldum. Rahmetlinin yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
Olay, 11 Şubat gecesi Uludağ 1´inci Oteller Bölgesi´nde meydana geldi. Kayak kiralama işi yapan Y.K.Ü., E.Ç. ve R.Ö. ile özel güvenlik görevlileri S.Ç., R.B. ve otel çalışanı A.Ö. arasında, iddiaya göre 2 liralık tuvalet ücretinin ödenmemesi nedeniyle kavga çıktı. Jandarma kavgaya müdahale etti. Olayın ardından kayak kiralama işi yapan yaklaşık 40 kişilik grup, kavgaya karışan özel güvenlik görevlilerinin konakladıkları otelin kafeteryasını bastı. Burada yanlarında arkadaşları olan güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapanlar arasında ikinci kez kavga çıktı. Silahlı kavgada özel güvenlik görevlilerinden Mustafa Sancar, tabancayla ateş açtı. Kayak kiralama işi yapan Yusuf Kösedağ vurularak, hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
'HEREF GÖZETMEDEN ATEŞ ETTİM'
Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'Adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Mustafa Sancar (36) ile diğer tutuksuz sanıklar Emrah Ç.(22), Erol B. (35), Ferit S.(36) ve Taner S. (40) hakim önüne çıktı. Dört yıldır Uludağ'daki özel bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını anlatan Mustafa Sancar, "Başka bir otelde tuvalet meselesi yüzünden Yahya hoca ile güvenlik arasında tartışma yaşanmış. Olayın devamında, masaların üzerinde bulunan boş şişelerle bize saldırdılar. Gece 22.30 sıralarında, iki oteldeki konserin güvenliği için gitmemiz gerekiyordu. Dışarıda Mesut ile Erkan´ı gördüm. Yanlarına gittim, 'Erkan abi neden böyle oluyor' dedim,  'Bir problem yoktur' dedi. Mesut, 'Hadi hadi' diye seslenince, 100 kişilik grup, demir, sopa ve pompalı tüfekle saldırıya geçtiler. Jandarma hemen alt tarafta araya girdi. Hiçbir şekilde müdahil olmadan, arkamı dönerek, diğer güvenlikçi arkadaşların hepsine otele girmelerini söyledim. Gruptan üzerime sandık, tahta parçası, demir sopalar atılıyordu. Murat Turan´ın darbe aldığını, birilerinin demirle vurduğunu gördüm. O sırada silah atılmaya başlandı. Kaçarken ayağım kayınca sersemledim. Silahımı hedef gözetmeden ateşlemiş oldum. Otelin camları kırıldı. Vefat eden kişiyi tanımıyorum ve husumetin yoktur. Yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
DURUŞMADA GERGİN ANLAR YAŞANDI
Mahkeme salonunda, ölenin ağabeyi Ömer Kösedağ'ın müştekilerden Murat Turan´a 'Dışarıda görüşürüz' şeklinde laf atması gerginliğe neden oldu. Tutuksuz sanıkların atılı suçlamaları kabul etmediği duruşmada Yusuf Kösedağ´ın annesi Oya Kösedağ ile babası Ali Osman Kösedağ, şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, Mustafa Sancar´ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

BURSA

16 Kasım 2019 Cumartesi

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