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Kural tanımaz sürücüler yine ocakları söndürdü On ayda meydana gelen 347 bin kazada 2 bin 157 kişi ...

İHA

Yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor. 2019'un ilk 10 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 347 bin 848 trafik kazasında 242 bin 417 kişi yaralandı, 2 bin 157 kişi hayatını kaybetti.

Kural tanımaz sürücüler yine ocakları söndürdü On ayda meydana gelen 347 bin kazada 2 bin 157 kişi öldü

Yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor. 2019’un ilk 10 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 347 bin 848 trafik kazasında 242 bin 417 kişi yaralandı, 2 bin 157 kişi hayatını kaybetti.
İHA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı’ndan edindiği bilgiye göre, 2019 yılı Ocak Ekim dönemine dair kaza bilançosu çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Ekim ayı boyunca ülke genelinde 35 bin 852 kaza meydana geldi. Kazalarda 24 bin 754 kişi yaralanırken, 270 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 10 ayında ise Türkiye genelinde meydana gelen 347 bin 848 trafik kazasında 242 bin 417 kişi yaralandı, 2 bin 157 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 151 bin 482’sine sürücü kusuru sebep olurken, 13 bin 749 kazaya yaya, 3 bin 568 kazaya araç, 913 kazaya yol, 2 bin 186 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yılın ilk 10 ayındaki kazalardan 3 bin 896’sına kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Alkol alıp direksiyon başına geçen bin 963 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. İçişleri Bakanlığı’nın hassasiyetle üzerinde durduğu yaya geçitlerinde ise kural tanımaz sürücüler dehşet saçtı. 10 aylık dönemde bin 893 sürücü, yaya ve okul geçitlerinde yayalara geçit vermeyince kaza kaçınılmaz oldu. Aynı dönemde ülke genelinde 56 tren kazası vakaası yaşandı.
4.5 Milyar ceza kesildi
10 aylık dönemde Türkiye genelinde 13 milyon 203 bin 45 sürücü ve yayaya 4 milyar 456 milyon 461 bin 296 lira ceza kesildi. Ocak Ekim dönemde alkol alıp direksiyona geçen 147 bin 379 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Muhtelif kural ihlali sebebiyle 1 milyon 174 bin 286 araç trafikten men edildi. Verilerde sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan da hayatını kaybedenlerle birlikte bilançonun arttığına dikkat çekiliyor.
Bursa’da 57 can kaybı
Resmi verilere göre, yılın 10 ayında Ankara’da 86, Bursa’da 57, İstanbul’da 109 ve İzmir’de 103 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 5 bin 353 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa’da 8 bin 363 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

BURSA

16 Kasım 2019 Cumartesi

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