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Her 10 KOAH'lıdan 9'u kendi hastalığını bilmiyor

DHA

 DÜNYA üzerinde her yıl 3 milyon kişinin hayatını kaybettiği, bir akciğer hastalığı olan KOAH´a dikkat çeken Uzm. Dr. Özhan Kula, her 10 KOAH hastasının 9´unun kendi hastalığının farkında olmadığını söyledi. Uzm. Dr. Kula ayrıca geçmiş yıllarda kıyasla KOAH hastalığının kadınlarda artış gösterdiğini de kaydetti.
Önemli bir küresel halk sağlığı sorunu olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) konusuna dikkat çekmek ve konu hakkında farkındalık yaratmak amacıyla her yıl kasım ayının üçüncü çarşamba günü Dünya KOAH Günü olarak kutlanıyor. Akciğer ve akciğer hava yollarının etkilendiği bir ilerleyen bir hastalık olan KOAH´a ilişkin önemli bilgiler veren Doruk Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Uzm. Dr. Özhan Kula, hastalığın ülkemizde ve dünyada çok sık görüldüğünü kaydetti.
'HASTALIKTA EN ÖNEMLİ ETKEN SİGARA İÇİMİNİN ARTMASI'
Dünyada 40 yaşın üzerindeki her 10 yetişkinden birinde, ülkemizde ise 40 yaşın üzerindeki her 5 yetişkinden birinde KOAH´ın görüldüğüne işaret eden Uzm. Dr. Özhan Kula hastalığa sahip dünyada 600 milyon, ülkemizde ise 3-5 milyon civarında kişi olduğunu belirtti. Bu hastalıktan kaynaklı dünyada her yıl 3 milyon kişinin öldüğünü vurgulayan Uzm. Dr. Kula, "Ülkemizde de yaklaşık 25-30 bin kişinin KOAH´tan öldüğünü bilmekteyiz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu hastalığın hem görülme oranı, hem de ölüm oranı artmakta. Birçok hastalıkta ölüm oranları azalırken, KOAH´ın görülme ve bu hastalıktan ölüm oranları artıyor. Bunda da en önemli etken sigara içiminin artması olmasının yanı sıra hava ve çevresel kirliliğin artması da etkili oluyor" dedi.
`BİRÇOK HASTA, KOAH OLDUĞUNU BİLMİYOR´
Sigara kullanımının yüzde 90 oranında hastalığın gelişmesinde etkili olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Kula, "KOAH´ın teşhisi çok kolaydır. Solunum fonksiyon testiyle teşhis konulmakta. Maalesef en acısı da KOAH´lı hastaların bir kısmının bu hastalığa sahip olduklarını bilmemeleri. 10 KOAH´lının 9´u hastalığın kendisinde olduğunu bilmiyor. Sadece bunlardan bir kişi bunu biliyor ve tedavisini oluyor. Bu çok ciddi toplumsal bir yaradır. Günümüzde her hastanede, her polinikte solunum fonksiyon testi yapılmaktadır. Kolay bir yöntemdir. Eğer 40 yaşın üzerindeyseniz, sigara içiyorsanız, öksürük ve balgam şikâyetiniz varsa, aynı yaş grubundakilere göre daha kolay yoruluyorsanız, özellikle kış aylarında çok kolay hastalanıyor ve iyileşmeniz uzun sürüyorsa, nefes darlığı yakınmanız varsa KOAH´lı olabilirsiniz. Mutlaka göğüs hastalıklarına başvurarak bu yönde tetkiklerinizin yapılması gerekmektedir. Tedavisi mümkün olan bir hastalıktır ama tedavi edilmezse ilerleyici bir hastalıktır. Tedavi edildiğinde yaşam kalitesi artar, ömür uzatılır" diye konuştu.
'ÖLÜM ORANINDA İKİNCİ SIRAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR'
KOAH hastalığının, tüm hastalıklar içerisinde ölüme en sık neden olan dördüncü hastalık olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kula, ülkemizde de hastalığın ölüm nedenleri içerisinde üçüncü sırada olduğunun altını çizerek, "Kalp damar hastalıkları ve beyin damar hastalıklarının ardından üçüncü sıklıkta görülüyor. Ancak çalışmalar gösteriyor ki, önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde KOAH hastalığının görülme ve ölüm oranında ikinci sıraya çıkması bekleniyor" şeklinde konuştu.
'SİGARA İÇMİYORSANIZ BULUNDUĞUNUZ ORTAMDA DA İÇİRMEYİN'
Sigara içmeyen insanların da bu hastalıktan etkilenebileceğini kaydeden Uzm. Dr. Kula, "Sigara içmiyorsanız bulunduğunuz ortamda da sigara içirmeyeceksiniz. Pasif içicilik hastalığın oluşmasında önemli bir faktör. Onun için sigara içmiyorsanız bu ortamlarda bulunmamalısınız. Çalıştığınız ortamın havalandırmasını sağlayacaksınız. Özellikle küçük çocuklarınız varsa onların yanında sigara içmeyeceksiniz. Dışarıda içiyorum diye bir şey yok sigara dumanı üzerime sinerek, en ufak bir delikten geçerek çocuklarımızı da etkiliyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarda KOAH´ın erken yaşta başlamasının nedeninin anne ve babanın sigara içmesi olduğu görülüyor. Gelişme döneminde sigara dumanına maruz kalmak akciğerde birtakım değişiklikler yaparak ileri yıllarda kişinin sigara içse de içmese de bu hastalığa yakalanma oranını artırmaktadır. Son yıllarda hükümetimizin de yaptığı gibi sigara konusunda verilen savaş, KOAH gelişimi açısından çok etkili oldu" ifadelerini kullandı.
KADINLARDA ARTIŞ GÖSTERDİ
Son olarak kadınlarda bu hastalığın görülme oranının arttığını kaydeden Uzm. Dr. Kula, "Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar erkeklerde kadınlara göre 4 kat daha fazlayken, son yıllarda sigara ile mücadelede erkeklerin daha uyum gösterdiği görülüyor, aksine kadınların ise sigara içmesine bağlı olarak bu oran 2 erkeğe bir kadına indi. KOAH, kadınlarda artış gösterirken, erkeklerde oran azalmakta. 20 yıl öncesine kadar biz, kadınları akciğer kanserinden ve KOAH´lı olarak görmezdik ama son yıllarda hastalarda ciddi ölçüde kadınları da görüyoruz. Bunda da tek şey kadınlarda sigara içmenin artması ve kadınların sigarayı bırakmaya yatkın olmaması" açıklamalarında bulundu.

BURSA

16 Kasım 2019 Cumartesi

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