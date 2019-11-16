Dünyada her 100 erişkin kişiden 8’i diyabetli

Dünya Diyabet Gününde Doruk Sağlık Grubu bünyesinde yer alan hastanelerde vatandaşlara şeker ölçümü testi yapılıp, diyabetle ilgili çeşitli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Şeker ölçüm testlerine katılıp vatandaşları bilgilendiren Özel Doruk Setbaşı Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Taylan, diyabetin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti. Taylan, “Diyabet; bulaşıcı olmamakla birlikte her geçen gün büyüyen bir salgın hastalık olarak değerlendirilmektedir. Diyabet nedeniyle ölenlerin sayısının bulaşıcı hastalıklardan ölenlerden daha fazla olduğu bilinmektedir. Dünya üzerinde her yüz erişkinden 8.3’ünün diyabetli olduğu, ülkemizde 20 yaş üzeri yetişkinlerin yüzde 13.7 si (toplam nüfusun %8.9’u) diyabetli gözükmektedir. Prediyabetiklerle birlikte bu oranlar katlanmaktadır” dedi.

“Diyabet, ciddi bir halk sorunudur”

Hastalıkla ilgili bilgi veren Uzm. Dr. İsmail Taylan şöyle devam etti: “Diyabet, kan şekerini düzenleyen insülin hormonunun yokluğu, eksikliği yada etkinliğinin azalmasına bağlı olarak gelişen kronik bir hastalıktır. Diyabetin ortaya çıkması ile birlikte oluşan kan şekeri yüksekliği zamanla göz, böbrek, kalp, damarlar, sinir sistemi başta olmak üzere çeşitli organ ve sistemlerde önemli komplikasyonlara yol açmaktadır. Bu komplikasyonların hem maliyeti yüksek hem de sonuçları çok üzücü olmaktadır. Bu yönüyle de diyabet, çok önemsenmesi gereken önemli bir halk sağlığı sorunudur.” Diyabetin, ağız kuruluğu, çok su içme, gece ve gündüz çok idrara çıkma, iştah artışı yada azalışı, halsizlik, çabuk yorulma, ellerde ayaklarda uyuşma, inatçı kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade eden Uzm. Dr. Taylan, bu şikayetleri taşıyanların gecikmeden bir hekime başvurması gerektiğinin de altını çizdi.

BURSA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

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