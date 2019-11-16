Ben Fero, Bursa'da dinleyicilerini coşturdu

-RAP müzik şarkıcısı Ben Fero, Bursa´da dinleyicileriyle buluştu. Yüksek ritimli konserde Bursalılar doyasıya eğlendi.
Rap müziğinin sevilen isimlerinden Ben Fero, Bursa´da hayranlarıyla buluştu. 2018 yazında `Mahallemiz Esmer´ başlıklı ilk teklisiyle tanınan Ben Fero için mekanı dolduran Bursalılar, konser saatinin öncesinde yerlerini aldı. Bir saati aşkın süre sahnede kalan Ben Fero, `Demet Akalın´, `Biladerim İçin´ gibi popüler şarkılarını da seslendirdi. Yaklaşık bin 200 Bursalı, konser boyunca şarkılara eşlik ederken, doyasıya eğlenerek keyifli bir gece geçirdi. Dinleyicileriyle şarkı aralarında sohbet eden Ben Fero ise, Bursa´da bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.
BURSA
16 Kasım 2019 Cumartesi
- İMSAK 06:16
- GÜNEŞ 07:43
- ÖĞLE 12:53
- İKİNDİ 15:30
- AKŞAM 17:54
- YATSI 19:16