Ben Fero, Bursa'da dinleyicilerini coşturdu

-RAP müzik şarkıcısı Ben Fero, Bursa´da dinleyicileriyle buluştu. Yüksek ritimli konserde Bursalılar doyasıya eğlendi.

Rap müziğinin sevilen isimlerinden Ben Fero, Bursa´da hayranlarıyla buluştu. 2018 yazında `Mahallemiz Esmer´ başlıklı ilk teklisiyle tanınan Ben Fero için mekanı dolduran Bursalılar, konser saatinin öncesinde yerlerini aldı. Bir saati aşkın süre sahnede kalan Ben Fero, `Demet Akalın´, `Biladerim İçin´ gibi popüler şarkılarını da seslendirdi. Yaklaşık bin 200 Bursalı, konser boyunca şarkılara eşlik ederken, doyasıya eğlenerek keyifli bir gece geçirdi. Dinleyicileriyle şarkı aralarında sohbet eden Ben Fero ise, Bursa´da bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.



BURSA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

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