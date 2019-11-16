O evden çok sayıda uyuşturucu ve cephanelik çıktı

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ve İznik Emniyet Müdürlüğü'nün İznik'te bir eve düzenlediği operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Olay İznik'in Eşrefzade Mahallesi'nde meydana geldi. Bir istihbaratı değerlendiren Kocaeli jandarma ekipleri, İznik Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gece saat 23.00'da şüpheli M.K'nın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada çeşitli yerlere zulalanmış halde 86 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 7 gram bonzai, 16 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. M.K'nin daha evvel de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinde yattığı öğrenildi. Jandarma ve polis firari olan M.K'nin peşine düştü.

BURSA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

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