Nilüfer’de ihtiyaç sahiplerine 'halk kart' desteği

Nilüfer Belediyesi’nin, dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla uygulamaya koyduğu halk karttan yararlananların sayısı 718’e çıktı. Halk kart uygulamasından yararlanan vatandaşlar, her ay yüklenen para karşılığında marketlerden gıda alışverişi yapıyor.

Nilüfer Belediyesi, sosyal yaşamımızın temel taşlarından olan yardımlaşmayıdayanışmayı her alanda sürdürüyor. Bu amaçla da Nilüfer Belediyesi, dar gelirlilere yönelik hayata geçirilen halk kart uygulamasıyla vatandaşlara maddi destek veriyor. Nilüfer ilçesi sınırlarında ikamet eden, maddi durumu yetersiz vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarına destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Halk Kart, anlaşmalı marketlerde geçerli. Geliri belli bir düzeyin altındaki yurttaşların yaşamına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan halk kart uygulaması 2015 yılından bu yana devam ediyor. Nilüfer Belediyesi, halk kart sahiplerine her ay gıda ihtiyaçlarını karşılamaları için belli bir miktarda kartlarına para yükleyerek yardımda bulunuyor.

Halk karttan yararlananların sayısının 718’e ulaştığını belirten Nilüfer Belediye Başkan Turgay Erdem, sosyal belediyecilik anlayışıyla bu uygulamayı sürdürdüklerini ifade etti. Erdem, “Nilüfer Belediyesi olarak halkımızın yanında olmak istiyoruz. Elbette yaptığımız destek bir çözüm değil, ancak bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmaya çalışıyoruz. İsteğimiz, hiç kimsenin bu tür desteklere ihtiyacının olmaması. Bizler asıl, yardıma ihtiyaç duyan kişilerin sayısını ve tabi ki işsizliği azaltacak çalışmalar yapmalıyız. Bu anlamda da herkese görev düşüyor” dedi.

Projeden kimler faydalanıyor

Nilüfer Belediyesi’nin halk kart uygulamasından Nilüfer ilçesi sınırlarında yaşayan, ihtiyaç sahibi yurttaşların yanı sıra geçici veya sürekli bir rahatsızlığı olup çalışamayacak durumda olan kişiler de faydalanabiliyor. Halk tart almak isteyenlerin, Nilüfer Belediyesi Halk Evi binasında bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne giderek başvuru formunu doldurması gerekiyor. Başvuruda bulunanların form ile birlikte; “adrese dayalı vukuatlı nüfus kayıt örneği”, “trafik tescil kayıt formu”, ailede öğrenci varsa “öğrenci belgesi”, engeli varsa “engelli raporu” belgelerini de teslim etmesi gerekiyor. Halk kart verilecek kişilerin gelir durumu, evde kişi başına düşen gelir, taşınır ve taşınmaz mal varlığı gibi kriterler incelendikten sonra nihai karar Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Değerlendirme Kurulu tarafından veriliyor.

