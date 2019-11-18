Masada 4 galibiyet 4 mağlubiyet

Masa Tenisi Erkekler 2.Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, birinci devre ilk etapta 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Erkekler 2.Lig birinci devre 1. Etap maçları Bursa’da tamamlandı. 1517 Kasım tarihlerinde Dikkaldırım Spor Salonu’ndan oynanan karşılaşmalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk gün maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Zonguldak İl Özel İdare Yolspor’u 31’lik skorla mağlup ederken, Etimesgut Bld. Gelişimspor’a ise 31 mağlup oldu. İkinci gün sabah seansından Kocaeli Bld. Kağıtspor’a 31 mağlup olan Bursa ekibi, günün diğer maçlarında Altay’ı 30 ve Real Mardin takımını ise 31 mağlup etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü son gün maçlarında KubuşBoylersanMTi takımına 32, Tokat Bld. Plevnespor’a 31 mağlup oldu.

Oynanan 8 maçın ardından 4 galibiyet 4 mağlubiyet alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Masa Tenisi Erkekler 2.Ligi birinci etabını 12 puanla 7.sırada tamamladı.

BURSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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