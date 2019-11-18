Dolandırıcılık şüphelisi İnegöl'de yakalandı

İstanbul Anadolu Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nce dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da birçok dolandırıcılık olayına karışarak İstanbul Anadolu Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nce uzun zamandır aranan R.A. isimli şahıs, İnegöl’de bir otelde bir gecelik oda kiraladı. R.A.'dan şüphelenen otel yetkilileri durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şahsa yaptıkları GBT kontrolü sonucu, İstanbul’da birçok dolandırıcılık olayına karışarak uzun zamandır araması olduğunu tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan R.A. sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BURSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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