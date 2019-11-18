Bursalı Yusuf’a Haluk Levent’ten destek

Doğumda oksijensiz kaldığı için yürüyemeyen selebral palsi hastası Yusuf Latifoğlu'nun kök hücre tedavisi için gereken 350 bin lirayı bulabilmek için yardım kampanyası başlatılmıştı. Yusuf’a bir destek de ünlü sanatçı Haluk Levent’ten geldi.

Bursa'da yaşayan Latifoğlu ailesinin 7 yaşındaki oğlu Yusuf, Sağlık Bakanlığı onaylı kök hücre tedavisinde yapılan testler sonucunda tedaviye uygun görüldü. Minik Yusuf'un kök hücre tedavisi olabilmesi için 350 bin liraya ihtiyaç duyulurken, ailesi Yusuf'u tedavi ettirebilmek için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı. Anne Havva Latifoğlu, sosyal medya hesabından yardım çağrısında, "Oğlum Yusuf 7 yaşında. Doğumda oksijensiz kaldığı için yürüyemiyor. Sağlık Bakanlığı onayımızla kök hücre tedavisine uygun görüldük. Bu tedaviyi olmamız için herkesten desteğinizi ve #YusufaİlkAdımOl Yardım kampanyasını paylaşımlarınızı daha çok kişiye ulaşmak için bekliyoruz" paylaşımında bulunmuştu. Ünlü sanatçı Haluk Levent ise Yusuf’un yardım kampanyasına sessiz kalmadı ve kendi sosyal medya hesabından “İlgileneceğiz” paylaşımında bulundu. Hemen harekete geçen Ahbap Bursa ekibi de Yusuf’u ziyaret ederek, raporları ve belgeleri incelemesinin ardından çalışmalara başladı.

Yusuf'un sağlığına kavuşması için valilik onaylı başlatılan kampanyaya; İBAN TL TR40 0001 0000 6791 0943 0950 01, İBAN $ TR13 0001 0000 6791 0943 0950 02, İBAN EURO TR13 0001 0000 6791 0943 0950 03 hesaplarından destek olunmaya devam ediliyor.

BURSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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