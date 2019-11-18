Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza HarmancıkOrhaneli yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametine gelen A.G. idaresindeki 16 JGF 29 216 plakalı araç, M.K. idaresindeki 26 DM 418 araç ile Harmancık ilçesi Saçaklı Mahallesi Meyran mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaparken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 16 JGF 29 plakalı araçta bulunan sürücü A.G., eşi E.G. ile 26 DM 418 plakalı araçta bulunan sürücü M.K. ve yolcu olarak bulunan A.Y., H.H.Y. ve H.Y. yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla alakalı tahkikat başlattı.

BURSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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