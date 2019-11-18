Prematüre bebekler Osmangazi'de buluştu

Bursa'da bir hastane Dünya Prematüre Haftası nedeniyle geleneksel Prematüre Bebekler buluşması etkinliği yaptı. Hastane çalışanları, hayata tutunan onlarca prematüre bebek ve aileleri bir araya gelerek pasta kesti.

Bursa'da özel bir hastane, Dünya Prematüre Haftası nedeniyle her sene olduğu gibi bu sene de hastane çalışanlarını, prematüre (erken) doğan çocukları ve aileleri bir araya getirdi. Çocuklarını bekledikleri süreden daha erken kucaklarına almanın hem şaşkınlığı hem de mutluluğunu yaşayan aileler anılarını tazeleyerek mutlu bir etkinlik geçirdi. Etkinliğin başında Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Hüseyin Tatar ve Mesul Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Mete kısa birer konuşma yaparak haftanın anlam ve önemine değindi.

Etkinlikte konuşan Osmangazi Uzm. Dr. Hüseyin Tatar: “Prematürelerin üçte biri 1000 gramın altında doğuyor. Düşük doğum ağırlığının yanı sıra anne karnındaki gelişimini tam olarak tamamlayamadan dünyaya gelen bebekler, ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Anne adayındaki erken doğum risklerinin saptanması ve tüm gebelik süresince perinatoloji uzmanlarıyla birlikte takibinin yapılması büyük önem taşıyor. Bu süreçte uzman bir hekim kontrolünde düzenli olarak kontrollerin yapılması gerekiyor.” diyerek anne adaylarını bilgilendirdi.

BURSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:53

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.