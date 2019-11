Kanserli köpek hem sağlığına hem yuvaya kavuştu Kanserli köpeği sahiplendi Osmangazi Belediyesi can dostun hayatına güzellik kattı Bursalı hayvanseverden örnek hareket

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, kanserli bir sokak köpeğini hem sağlığına hem de sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Haftanın bir gününü hayvanseverler tarafından getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına ayıran Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, bu uygulama sayesinde 7 yaşındaki kanserli bir dişi sokak köpeğinin sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağladı. Baktığı sokak kedilerini kısırlaştırmak için barınağa götüren Bursalı hayvansever Sevim Akyüz, barınakta dolaşırken sevimli bir köpek gördü. Hayvanlara olan sevgisinden dolayı köpekle yakından ilgilenen Akyüz, ‘Bana teller arkasından duygu dolu gözlerle bakıyordu’ dediği köpeği sahiplenmek istedi. Bu isteğini barınak yetkililerine ileten hayvan sever kadın, köpeğin rahim kanseri olduğunu öğrendi. Bu durumun kendisi için sorun teşkil etmediğini barınak yetkililerine ileten Akyüz, üreme organı bölgesinde yaklaşık 13 santimetre büyüklüğünde tümör bulunan köpeği sahiplendi.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde ameliyat edilen köpek, belirli periyotlarla 4 doz kemoterapi aldı. Kanserli can dostun tedavisi sürecinde en büyük destekçisi de yeni sahibi Sevim Akyüz oldu. “Blue” ismini verdiği köpeği her gün barınakta ziyaret eden ve mamalar götürerek yakından ilgilenen hayvansever kadın, vücudu tümörden tamamen temizlenen ve eski sağlığına kavuşan köpeği kucağına aldığı gibi evine götürdü.



“Beni sahiplen der gibi baktı”

Blue harici evinde dört sokak köpeğine ve birçok kediye daha bakan Akyüz, kendisini sokak hayvanlarını koruma gönüllüsü olarak tanıtıyor. Blue ismini verdiği köpeğini sahiplenme sürecini anlatan Akyüz, “Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, haftanın bir gününde biz hayvanseverler tarafından getirilen sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasını yapıyor. Kedilerimi kısırlaştırmaya götürdüğümde Blue’yu gördüm ve o an sanki benimle iletişime geçti. Sahiplenilmek istediğini bana anlatır gibiydi. Fotoğraflarını çektiğim Blue’ya benim daha başka köpeklerim olduğu için ilk olarak sosyal medyada bir sahip aradım. Ancak daha sonra başkasına gitmesine gönlüm el vermedi ve ben sahiplendim” dedi.



“Kanserli olduğunu öğrenince daha da bağlandım”

Blue’yu sahiplenmek istediğinde barınak yetkililerinden köpeğin rahim kanseri olduğunu öğrenen Akyüz, bu durumun kendisinde sahiplenme isteğini daha da arttırdığını belirterek, “Barınak yetkilileri köpeğin tedavisinin mümkün olduğunu ve ameliyat ederek tedavi sürecini başlatacaklarını söylediler. Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, gerçekten uzman veteriner hekimlere sahip bir tesis. Tesiste köpeği ameliyat ederek vücudunu tümörden temizlediler ve kemoterapi sürecini başlattılar. Bu süreçte ben de Blue’ya kavuşabilmek için gün saydım. Sürekli barınağa giderek can dostumu ziyaret ettim. Barınaktan telefon açıp Blue’nun tamamen iyileştiğini söylediklerinde de hemen giderek köpeğimi aldım” diye konuştu.



“Sağlıklı hayvana herkes bakar önemli olan yardıma muhtaçları sahiplenmek”

Yaklaşık iki aydır Blue’ye baktığını ifade eden Akyüz, “Sağlıklı hayvana herkes bakar. Önemli olan yardıma muhtaç hayvanlara sahip çıkabilmek. Petshoplar hayvan ticaret merkezi değil. Hayvan bakmak isteyen hayvanseverlerden tek dileğim barınaklardan hayvan sahiplenmeleri. Dünyanın parasını verip petshoplardan hayvan almanın ne anlamı var. Bu hayvanların isteği bir sıcak yuva ve bir kap mama ile su. Sokaklarda bize muhtaç canlar var. Hayvan ticareti yapmak isteyenlere fırsat vermeyelim” dedi.

