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Yıldırım'da 30 yıllık hasret sona erdi Yıldırım Belediyesi tarafından Piremir Mahallesi’ne ...

İHA

Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından Piremir Mahallesi'ne kazandırılan Piremir Kapalı Pazar Yeri düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yıldırım'da 30 yıllık hasret sona erdi Yıldırım Belediyesi tarafından Piremir Mahallesi’ne kazandırılan kapalı pazar yeri düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından Piremir Mahallesi’ne kazandırılan Piremir Kapalı Pazar Yeri düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Açılış törenine, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkanvekili Bülent Kandemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet Akif Bingöl, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yıldırım’a artı değer
Yıldırıma değer katacak, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini arttıracak modern bir fiziki mekanın açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bizim hedefimiz hemşehrilerimiz için nitelikli sosyal yaşam alanlarını oluşturmak, bunları korumak, geliştirmek ve bu hizmetlerden, imkanlardan vatandaşlarımızın en güzel bir şekilde hizmet almasını sağlamaktır. Bir yandan yaşam standartlarını arttırırken diğer yandan da şehrin mekânsal alanda değişimine, gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden bu güne kadar başta imar düzenlemeleri olmak üzere birçok alanda çalışmalar gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde yapılan imar planlarının, imar uygulamalarının kalıcı bir şekilde çözüm bulması için neticelerini bakanlığımızın, meclisimizin çalışmalarında göreceğimizi ümit ediyorum. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak sosyal yaşam alanlarının daha nitelikli hale getirilmesi adına 2020 yılını ‘Fen İşleri Yılı’ ilan ettik. Çevre ve temizlik noktasında, park ve bahçelerin ihya edilmesi noktasında ve yolların, kaldırımların düzenlenmesi noktasında ciddi atılımlar gerçekleştireceğiz. Bu minvalde bizim dönemimizde 500 bin metrekare alanın üzerinde bir alanı aktif yeşil alan olarak ilçemize kazandırarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.
Mahalle yapısına uygun tasarımlar
Piremir Mahallesi’nde 30 yıllık bir özlemi gidererek bölgeye kapalı bir pazar alanı kazandırdıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, “Bu mekan 12 bin 500 metrekarelik, 283 pazar tezgahı alanıyla ve pazar günlerinin dışında yaklaşık 150 araçlık otoparkıyla bölgemize hizmet verecek önemli bir mekan olacak. Burası modern bir tesis; kafeteryasıyla, bebek bakım odalarıyla, zabıta güvenlik noktasıyla, mescidiyle birlikte bir bütüncül olarak bölgeye hizmet edecek önemli bir mekan. Ulaşım noktasında ise hem Musababa hem de Zümrütevler bölgelerine servis araçları koyarak ulaşım sorununu ortadan kaldırdık. İnşallah bundan sonraki süreçte, başta Mimarsinan Güllük Kapalı Pazar Yeri olmak üzere mahallerimizdeki açık pazar alanlarını, sokak pazarlarını kapalı pazar alanı olarak faaliyete almaya gayret edeceğiz. Piremir Kapalı Pazar Alanımızın ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Standartlar yükseliyor
Bu işin mutfağından gelen biri olarak esnafın açık pazar yerlerinde çektiği sıkıntıları çok iyi bildiğini ifade eden Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu, her türlü olumsuzluklarla baş eden esnafın kapalı pazar yerlerini çoktan hak ettiğini belirtti.
AK Parti hükümeti döneminde bu tip yatırımların yapıldığını hep birlikte müşahade ettiklerini anımsatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik’te, bu tür yatırımların insanların yaşam standartlarını daha da üst seviyelere getirmek adına çok değerli yatırımlar olduğunu sözlerine ekledi.
Yıldırım belediyesine teşekkür
Yıldırım Belediyesi’nin Piremir Mahallesi’nde açılışını gerçekleştirdiği Kapalı Pazar Yeri’nin Yıldırım’a ve Bursa’ya hayırlar getirmesini temenni eden AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, “Mimarisiyle, çelik çatı konstrüksiyon sistemiyle ciddi anlamda bir kompleksi andıran ve Yıldırımlı hemşehrilerimize yakışır bir Pazar yeri inşa edildiği için ben belediye başkanımıza ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Uludağ’ın eteklerinde, teleferik manzaralı bir pazar yeri. Bu tür tesisler hem ilçe halkı hem de burada ticaret yapan esnafımız için önemli bir değerdir. İnşallah bu tür yatırımlar ile Yıldırım ilçesi hak ettiği hizmetleri almaya devam edecektir” dedi.
İnsana dair yatırımlar
Hem belediyelerin hem de hükümetin ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla hareket ettiğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, “Yaptığımız yatırımların hepsi insana dair, insan odaklı yatırımlar. Bizim Bursa’mız çok güzel bir şehir. Hem sanayi şehri, tarım, sağlık turizmi açısından bir turizm şehri, evliyalar şehri. Ruhu olan bir şehir. Bir yandan belediyelerimiz gerçekleştirdiği yatırımlar ile halkımıza hizmet ederken diğer yandan hükümetimiz de birçok sorun ile mücadele ediyor. Terörle, teröristlerle mücadele ediyoruz, Barış Pınarı Harekatı’nı gerçekleştiriyoruz, ekonomik saldırılarla mücadele ediyoruz. Tüm bunlara karşıda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sizlerin duasıyla, sizlerin desteğiyle tüm dünyaya karşı dik ve net bir duruş sergiliyor. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında selamlarını sizlere iletiyorum ve pazar yerimizin tüm Yıldırımlılara tüm Bursalılara hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Açılışın ardından Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet, Piremir Kapalı Pazar Yeri’nde tezgah açan pazarcı esnafını tek tek dolaşarak sohbet etti. Pazar alışverişi için gelen vatandaşlar ise Başkan Yılmaz’a hizmetleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

BURSA

18 Kasım 2019 Pazartesi

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