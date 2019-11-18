Güzellik sektörü çalışanlarına KOSGEB destekleri anlatıldı

Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER), üyelerine yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemeye devam ediyor.

Bursa’nın ilk ve tek estetik sektörü derneği olan BESDER, üyeleri için KOSGEB tarafından verilen hibelerin anlatıldığı bir workshop düzenledi. Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara

KOSGEB tarafından hizmet sektörü için verilen destekler anlatıldı. Hibe Destekleri Uzmanı Ahmet Bakırcı’nın konuşmacı olduğu programa yaklaşık 200 kişi katıldı.

Sektör temsilcileri hibe ve desteklerden habersiz

Etkinliğin açılış töreninde konuşan BESDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülin Çifçi, güzellik ve estetik sektöründe hizmet veren işletmelerin devlet desteklerinden tam anlamıyla haberdar olmadıklarını vurguladı. Bilgi konusunda ciddi yanlışlıkların bulunduğunun altını çizen Başkan Gülin Çifçi; “Derneğimizin ilk görevi üyelerimizin farklı konularda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesidir. Bizler de devlet kurumlarının sektör temsilcilerimize sağladığı imkanlar noktasında eksik bilgilerin olduğunu gördük. KOSGEB ile irtibata geçtik. Verilen hibeler ve desteklerin tam olarak anlaşılabilmesi adına geniş katılımlı bir workshop organize ettik. Ciddi bir katılım sayısına ulaştık. Sektör temsilcilerimiz bu etkinlik sayesinde hibe ve destekler konusunda doğru bilgiye ulaşabilecek. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

Programa yoğun ilgi

Hibe Destekleri Uzmanı Ahmet Bakırcı ise etkinliğin bu kadar ilgi görmesinden dolayı mutlu olduğunu vurguladı. Güzellik ve estetik sektöründe KOSGEB’in verdiği hibelerin daha fazla sektör temsilcisine aktarılması gerektiğini ifade eden Bakırcı, destek şartları ve miktarları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Programa sektöre kalifiye personel yetiştiren meslek liselerinin yöneticileri ve öğretmenleri ve öğrenciler de katılım gösterdi.

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