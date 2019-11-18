Önce dondurmacının motosikletine çarptı, sonra dükkana girdi

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Orhangaziİznik yolunda Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, önce dondurmacının park hâlindeki motosikletine çarptı, daha sonra emlakçiye girdi. Dükkânının camları tuz buz olurken, motosiklet de kullanılamaz hâle geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil kayıplara karıştı. Jandarma kazayla alâkalı tahkikat başlattı.

BURSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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