Osmangazi Belediyesi ve Tapu Kadastro arasında protokol Başkan Dündar: “Vatandaşlarımız işlemlerini daha hızlı gerçekleştirecek”

Osmangazi Belediyesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile yaptığı protokolle tapu işlemlerindeki bürokrasiyi ortadan kaldırdı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Osmangazi Tapu Müdürü Mehmet Çağlar, web tapu sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına dâir protokol imzaladı. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Başkan Dündar, “Hayata geçirilen protokolle birlikte tapu müdürlükleri ve belediye başkanlığı birimlerindeki belge güvenliği, bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması ve personelin iş yükünün azaltılması sağlanacak. Vatandaşlarımız tapu işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirecek. Aynı zamanda işlemlerin bilgisayar üzerinden görülmesi ve evrak taşımadan yapılması, kamu maliyeti açısından kâğıt israfını önlemiş olacak. Daha yaşanabilir Osmangazi için, kurumlar arası iş birliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Osmangazi Tapu Müdürü Mehmet Çağlar ise karşılıklı bilgi paylaşımı sonucunda vatandaşlara verilen hizmet kalitesinin artacağını belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

BURSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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