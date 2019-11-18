Minik Tunahan lösemiye yenildi

Kendisi gibi doğanları sağlığına kavuşturuyor

Ünlü sanatçı Haluk Levent’in yardım kampanyası başlattığı Bursalı minik Tunahan vefat etti.

Haluk Levent’in yardım kampanyası başlattığı Bursa’nın Yenişehir ilçesinde lösemi tedavisi gören minik Tunahan Sezer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akçeşme İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Tunahan Sezer'e iki yıl önce lösemi teşhisi konulmuştu. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in yardım kampanyası düzenlediği Tunahan Sezer, İstanbul'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Tunahan dün gece hayata gözlerini yumdu. Tunahan, bugün Yenişehir Hatuniye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayaz Mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

BURSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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