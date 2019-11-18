Doğada ‘Hayat’ var Hayat Hastanesi’nden fidan seferberliğine destek

Sosyal sorumluluk projeleri ve çevre duyarlılığı konusunda gerçekleştirdiği projelerle adından söz ettiren Özel Hayat Hastanesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına destek olmak için, Orhaneli’ye 200 fidan dikti.

Geçtiğimiz günlerde, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak ve çevre kirliliğine dikkat çekmek için Cumalıkızık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çöp toplayarak, ormanı temizleyen Özel Hayat Hastanesi çalışanları, Bakanlığın başlattığı fidan dikme seferberliğine, Orhaneli Bursa yolu üzerindeki Hayat Hatıra Ormanı alanına 200 fidan dikerek destek oldu.

Fidan dikiminin yanı sıra, yol kenarına yapılan Hayat Hastanesi hayratının açılışı da, Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Orhaneli Müftüsü Hanefi Çakmak ile Orhaneli Belediye Meclis Üyeleri ve Hayat Hastanesi personelleri ve çevre sakinlerinin katılımıyla yapıldı.

“Bizim niyetimiz hayır işlemek”

Açılış töreninde konuşan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, çeşme hayratı açılışı ve fidan dikimine katılan protokol ile Hayat Hastanesi çalışanlarına teşekkürlerini sundu. 2013 yılında da bu bölgede bir ağaçlandırma projesine katıldıklarını ifade eden Özkul, “Bakanlığımızın 11 milyon fidan dikme hedefiyle başlattığı seferberliğe, biz de Hayat Hastanesi olarak katkı koymaktan mutluluk duyuyoruz. Bu projeye başlarken, ağaçlandırma yapmak istediğimiz alanın yanına bir hayır çeşmesi yaptırmak da istedik. Orhaneli Belediye Başkanımız bu konuya oldukça olumlu yaklaştı ve suyun getirilmesinden, çevre düzenlemesine kadar bizlere destek verdi. Bizim niyetimiz hayır işlemek ve umarız ki hem insanlarımız hem de doğada yaşayan diğer canlılar bu hayrımızdan istifade edecektir” dedi.

Başkan Aykurt’tan Hayat Hastanesi’ne tebrik

Hayat Hastanesi’nin gerçekleştirdiği fidan dikimi ve çeşme açılışının güzel bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade eden Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt da, “Hayat Hastanesi doktorları, hemşireleri ve personelleri bir taraftan şifa dağıtırken, bir taraftan da böyle anlamlı sosyal projelerine imza atmakta. Başta Sayın Ahmet Özkul olmak üzere tüm Hayat Hastanesi personellerini böyle anlamlı işlere imza attıkları için tebrik ediyorum” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından çeşme hayrının açılışı Orhaneli Müftüsü Hanefi Çakmak’ın dualarıyla yapıldı.

BURSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:53

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.