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Kazakistan ile sağlık köprüsü

İHA

Türkiye ile Kazakistan arasında sağlık alanındaki yeni işbirliği köprüsü Bursa'da kuruldu. Kazakistan'dan gelen acil tıp uzmanı hekimler, VM Medical Park Bursa Hastanesi'nde gözlemlerde bulundu.

Kazakistan ile sağlık köprüsü

Türkiye ile Kazakistan arasında sağlık alanındaki yeni işbirliği köprüsü Bursa’da kuruldu. Kazakistan’dan gelen acil tıp uzmanı hekimler, VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde gözlemlerde bulundu.
Bursa’da, Kazakistan ile sağlık alanında yeni işbirliği köprüsünün temeli atıldı. Kazakistan’da görevli acil tıp uzmanı hekimler, VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde yerinde incelemeler yapıp acil tıp ve diğer tüm branşlarda verilen hizmetler hakkında geniş bilgi aldı. Kazak heyeti ağırlayan VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, “Biz kuruluş amacımız ve temel felsefemiz olan 'Herkes için sağlık' ilkemize uygun olarak hareket ediyoruz. Hasta odaklı bir yaklaşımla evrensel standartlardaki sağlık hizmeti anlayışımız ile dünyada referans gösterilen bir hastane olmayı hedefliyoruz. Birçok ülkeden hastanın şifa bulduğu hastanemizin kapıları her zaman Kazak dostlarımıza da açıktır. Sağlıkta işbirliği olanaklarını artırmak için bir araya gelerek ilk tohumları atmış olduk. Bizim onlara sağlayacağımız katkının yeni işbirliği olanaklarını beraberinde getireceğini umuyorum” diye konuştu. Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Ferit Çağrı Kuzgun da acil servis hizmetlerinin nasıl sağlandığı hakkında meslektaşlarına sunum yaptı. Kazak hekimler, hem kurumsallaşma hem de teknolojik imkanlar bakımından VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde gördüklerinden çok etkilendiklerini belirterek izlenimlerini raporlaştırıp ülkelerindeki eksikleri gidermeye çalışacaklarını ifade etti.

BURSA

18 Kasım 2019 Pazartesi

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