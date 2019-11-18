Tunahan, son yolculuğuna uğurlandı

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BURSA'nın Yenişehir ilçesinde lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunahan Sezer (10), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yenişehir Kaymakamlığı ve sanatçı Haluk Levent'in tedavisi için kampanya düzenlediği Tunahan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yenişehir Akçeşme İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Tunahan Sezer için ilçe merkezindeki Hatuniye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Bedel, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. İki çocuklarından birini kaybeden Ercan Sezer ve Serpil Sezer ile yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Tunahan Sezer'in cenazesi, Ayaz Mahallesi'ne götürülerek toprağa verildi.



BURSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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