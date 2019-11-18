Bursa'da 70 kilo kaçak tütün ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince, 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 70 kilogram kaçak tütün ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerince, kaçak sigara ve tütün satan iş yerleri tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen 25 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 70 kilogram kaçak tütün ile 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 tütüncü hakkında cezai işlem uygulandı.



BURSA 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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