Bursa Teleferik'ten öğretmenlere jest

Uludağ ile Bursa şehir merkezi arasında yarım asırdır alternatif ulaşım sağlayan teleferik, 1925 Kasım tarihlerinde öğretmenleri ücretsiz olarak taşıyacak.

140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik A.Ş. sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “1925 Kasım tarihleri arasında (19'u ve 25'i dahil) değerli öğretmenlerimize ve yanlarında gelecek 1 öğrenciye teleferik gidişdönüş tek sefer olmak üzere ücretsizdir. Belge ibrazı zorunludur” denildi.

BURSA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:14

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