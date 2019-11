(Özel) Metrelerce yükseklikte dünya evine girdiler Dağcı çift, kayalıkların tepesinde nikah kıydı

Bursa'da yaşayan ve yaptıkları bir tırmanışta evlenme kararı alan dağcı çift, kayalıkların üstünde, deniz manzarası eşliğinde metrelerce yükseklikte yapılan törenle dünya evine girdi.

Bursa'da öğretmenlik yapan ve aynı zamanda dağcılık merakı bulunan Sevda Oruç ve Semih Keskin, bir süre önce evlenme kararı aldı. Sevdikleriyle birlikte unutulmaz bir nikah için arayışa geçen doğa dostu çift, her zaman tırmanış yaptıkları Gündoğdu Tepesi'nde nikah kıymak için karar aldı. Nikah için hazırlıklara başlayan çift, 17 Kasım Pazar günü için nikah tarihi alarak hazırlıklara başladı. Nikah günü 1 saatlik zorlu tırmanışın ardından Gündoğdu Tepesi'ne ulaşan çift, kayalıkların tepesinde, Marmara Denizi manzarası eşliğinde nikah kıyarak dünya evine girdi. Nikah memuru evlilik cüzdanını geline teslim ederken, Sevda Oruç ve Semih Keskin çiftinin dünya evine girdiği bu unutulmaz anlarına, her zaman beraber tırmanış yaptıkları ULUDAK (Uludağ Dağcılık Kulübü) üyeleri de eşlik etti. Nikah sonrası Gündoğdu Tepesi'nde düğün dansı yapan çift, insanların doğaya ait olduğunu ve kendilerinin de bunun için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Doğayı sevdikleri için böyle bir yerde nikah kıymak istediklerini söyleyen Sevda Oruç, "Çünkü doğaya aitiz, doğayı seviyoruz. Nikahımızı da her zaman geldiğimiz ve mutlu olduğumuz Gündoğdu Tepesi'nde yapmak istedik" dedi.

Kendilerini hür hissettikleri, her zaman geldikleri bir yerde nikah kıydıklarını söyleyen Semih Keskin ise, "Kendim gibi hissettiğim bir alanda özgür bir şekilde nikah kıymak istiyorduk. Çünkü Sevda da ben de dört duvar arasında, kapalı bir alanda nikah kıymak istemedik. Burası da zaten çok sık geldiğimiz, kendimizi iyi hissettiğimiz Gündoğdu Tepesi'ni tercih ettik. Mutluyum, hem hayat arkadaşımla birlikte bir yola girdim, hem de böyle bir ortamda nikah kıyma hayalimizi gerçekleştirdiğim için ayrıca mutlu oldum" diye konuştu.

Genç çiftin en mutlu anında dağcılar olarak yanlarında bulunduklarını söyleyen ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk ise, “Sevda ve Semih kardeşlerimiz bugün Gündoğdu kayalıklarında nikah kıydılar. Biz de çiftimizi bu mutlu anında yalnız bırakmayarak yanlarında bulunduk. Güzel bir günü beraber geçirdiğimiz arkadaşlarımıza mutluluklar diliyoruz" şeklinde konuştu.

BURSA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.