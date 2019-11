MAY Tohum sebzede ürün geliştirme faaliyetlerine odaklandı

Sebze ürün grubunda ıslah ve ürün geliştirme faaliyetleri ile çeşit portföyünü her geçen yıl güçlendirmeye devam eden MAY Tohum, 2019 yılı itibariyle 2 yeni havuç çeşidini de ürün portföyüne dahil etti.

Tatlı mısır, taze fasulye, sanayi domatesi, ıspanak türlerinde ve havuç türlerinde de gerçekleştirdiği ürün geliştirme çalışmaları sonucu rekabetçi çeşitleri üreticilere sunan MAY Tohum, 1978 yılından beri sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının ıslahı, üretimi, yurt içi ve yurt dışı satışı konularında adından sıkça söz ettiriyor. Sebze ürün geliştirme çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, “Sebze ürün grubumuzda odağımızı tatlı mısır, fasulye, sanayi domatesi, ıspanak ve havuç türlerine yoğunlaştırdık. Taze pazarın ve gıda sanayicilerinin beklentilerini karşılayacak nitelikte, farklı olgunlaşma gruplarında, hastalık ve stres şartlarına dayanımı yüksek, uzun raf ömrüne sahip, verimi ve işletme randımanı yüksek çeşitleri pazara sunuyoruz. Uzun süredir yoğunlaştırdığımız ıslah ve ürün geliştirme çalışmalarımız sonucunda, çeşit portföyümüze, taze fasulye türünde üç, sanayi domatesi türünde beş, tatlı mısır türünde üç, havuç türünde iki, ıspanak türünde ise bir yeni çeşidi portföyümüze dahil ettik” dedi.

Tohum ihracatında Türkiye’nin önder firmalarından olduklarını ifade eden Çiftçiler, "Tatlı mısır tohum ihracatında Türkiye’de lider konumundayız. Rekabet gücü yüksek çeşit portföyüyle gerçekleştirdiği pazarlama ve satış faaliyetleri sonucu ihracat rakamlarını her yıl arttırıyoruz. Bu yıl, Ukrayna, Rusya, Kazakistan ve İran’daki önemli fuarlarda, hibrit tatlı mısır, hibrit ayçiçeği, hibrit mısır ve pamuk çeşitlerimizle yer aldık. Türkiye’nin en büyük uluslararası tarım fuarı olan Growtech Eurasia’ya da katılıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye yıllık tohum ihracatının yüzde 10’unu tek başına gerçekleştiren MAY Tohum, tohum ihracatının yanı sıra lisans ihracatı ile de adından söz ettiriyor. MAY Tohum, 2019 yılında, ArGe faaliyetleri sonucu ıslahını gerçekleştirdiği 'Asya' isimli taze fasulye çeşidinin lisans ihracatını, Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren bir firmaya gerçekleştirdi.

