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Jeoloji Yüksek Mühendisi Er: Bursa'daki depremler uyarıcı nitelikte

DHA

JEOLOJİ Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Engin Er, Bursa'da son bir haftada meydana gelen depremlerin büyük bir depremin habercisi olmadığını, ancak uyarıcı nitelikte sarsıntılar olduğunu söyledi. Er, "Bu depremleri, 1855'te Bursa'yı etkilediğini düşündüğümüz büyük depremin tekrar yaşanabileceğini gösteren uyarıcı depremler olarak ele alıp hazırlık yapmalıyız" dedi.

JEOLOJİ Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Engin Er, Bursa'da son bir haftada meydana gelen depremlerin büyük bir depremin habercisi olmadığını, ancak uyarıcı nitelikte sarsıntılar olduğunu söyledi. Er, "Bu depremleri, 1855'te Bursa'yı etkilediğini düşündüğümüz büyük depremin tekrar yaşanabileceğini gösteren uyarıcı depremler olarak ele alıp hazırlık yapmalıyız" dedi.
Bursa'da 14 Kasım günü Richter ölçeğine göre 2.5, 16 Kasım günü 2.7 ve 18 Kasım günü 3.0 büyüklüğünde üç ayrı deprem oldu. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı. Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Engin Er, depremler ilgili değerlendirmede bulundu. Er, küçük sarsıntıların büyük Marmara depreminin habercisi olmadığını, fakat uyarıcı nitelikte olduğunu dile getirdi. Özellikle Bursa'da fay hatlarının merkez ilçelerdeki yerleşim yerlerinin üzerinden geçtiğini belirten Engin Er, "Bu büyük bir depremin habercisi değil. Başlı başına uyarıcı olarak alabileceğimiz bir deprem. Son 10-15 gün içerisinde Bursa merkezde birçok deprem oldu. Bunu 45 aya yaydığımız zaman da Bursa'da çok sayıda deprem oldu, fakat bunlar 3 büyüklüğünde meydana geldi. Her ne kadar küçük deprem olsa da Bursa'da birçok insanı etkiledi. Çünkü tam yerleşim yerinin altında olan bir deprem. Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde bir deprem olsa kimse hissetmez, ama Bursa merkezli olduğu zaman insanların sokağa çıktıklarını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00 sıralarında olan depremi hissettik, çünkü tam yerleşim yerinin altında oldu. Vatandaşların sosyal medyaya girdiklerinde evlerini terk ettiklerini, korktuklarını gördük. Bu depremleri özellikle ne öncü, ne de artçı olarak değerlendirebiliriz. Bu depremleri, Bursa'yı etkileyecek daha tarihsel dönemlerde de, 1855'te de etkilediğini düşündüğümüz, büyük depremin tekrar yaşanabileceğini gösteren uyarıcı depremler olarak ele alıp, hazırlık yapmalıyız" dedi.
Küçük çaplı depremlerin devam edeceğini söyleyen Er, "Kent merkezinden geçen ve Bursa fayı olarak adlandırdığımız fay, Yıldırım'da 3 kola ayrılıyor, Osmangazi'nin merkezinden geçip Nilüfer'den devam eden fayımız var. Dolayısıyla Bursa, Türkiye'de depremsellik anlamında masaya yatırılması gereken en önemli şehirlerden bir tanesi. Çünkü bizim İstanbul gibi depreme belirli mesafede oluşan fay hattımız değil, tam yerleşim yerlerinden geçen, 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olan fay hatlarımız var. Bunları göz önüne almalıyız" ifadelerini kullandı.

BURSA

19 Kasım 2019 Salı

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