Bursa'da benzin tankeri alev alev yandı

Bursa'da otobanda seyir halinde olan bir benzin tankeri alev aldı. O anlar yoldan geçenler tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa İzmir İstanbul otoyolu Mudanya kavşağında yaşandı. Seyir halindeki bir benzin tankeri birdenbire yanmaya başladı. Alev topuna dönen tanker seyir halindeki diğer araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. İzmir istikametinden Mudanya kavşağına kadar olan bölüm trafiğe kapatıldı. Paniğe neden olan olay yoldan geçenler tarafından görüntülendi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, benzin tankerinin söndürülmesinin ardından ulaşım normale döndü.

BURSA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.