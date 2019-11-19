Yaban hayvanları doğaya salındı

Bursa'daki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine son altı ayda yaralı olarak gelen 1 çakal, 1 tilki ve 10 yaban ördeği tedavilerinin ardından tabiata salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bölge Müdürlüğü Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen 1 çakal, 1 tilki ve 10 yaban ördeği görevli veteriner hekimlerce yapılan tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamladı. Sağlıklarına kavuşan yaban hayvanları Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, DKMP 2.Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hidayet Topcu ve Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu’nun iştirakiyle Karacabey longozuna salındı. Tedavileri tamamlanan yaban hayvanlarının salım programı öncesinde Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimizde incelemelerde bulunan Vali Yardımcısı Abidin Ünsal’a görevli veteriner hekim Azizcan Sezer tarafından bilgi verildi.

Vali Yardımcısı Abidin Ünsal ve beraberindeki heyet tarafından Ovakorusu Ayı Barınağında bulunan ayılara yemleme yapıldıktan sonra doğaya sülün salımı da gerçekleştirildi.

Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimizde yaban hayvanlarının tedavileri kesintisiz olarak sürdürülürken, tedavileri tamamlanan yaban hayvanları doğal ortamına tekrar salınıyor.

BURSA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

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