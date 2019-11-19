GUHEM, gençleri uzay ve havacılığa yönlendirecek Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’dan GUHEM’e ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GUHEM, gençleri uzay ve havacılığa yönlendirecek Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih ...

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) inceledi. Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki yolculuğuna çocukları ve gençleri de dahil etmeyi hedeflediklerini ifade eden Kacır, "Her yıl on binlerce misafiri ağırlayacak olan GUHEM, yeni uzay mühendisleri, pilotlar ve inşallah astronotlar yetişmesine vesile olacaktır" dedi.

GUHEM, gençleri uzay ve havacılığa yönlendirecek Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’dan GUHEM’e ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi’ni (GUHEM) inceledi. Türkiye’nin uzay ve havacılık alanındaki yolculuğuna çocukları ve gençleri de dahil etmeyi hedeflediklerini ifade eden Kacır, “Her yıl on binlerce misafiri ağırlayacak olan GUHEM, yeni uzay mühendisleri, pilotlar ve inşallah astronotlar yetişmesine vesile olacaktır” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ve TÜBİTAK koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bursa’ya kazandırılan GUHEM’de incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ yolculuğunda bakanlık olarak en fazla önem verdikleri alanların başında uzay ve havacılığın yer aldığını söyledi.
Uzay ve havacılık sektörlerinde son dönemde önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Kacır, “Türkiye, uzay ve havacılıkta yerli ve milli ürünlerini geliştiren bir ülke konumuna geldi. Bununla birlikte biz, bu yolculuğu özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızın da dahil olduğu bir yolculuğa dönüştürmek adına büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda iki yıldır TEKNOFEST’i düzenliyoruz. TEKNOFEST ikinci yılında bir milyon 720 bin ziyaretçi ağırlayarak dünyanın en büyük havacılık ve uzay etkinliği olmayı başardı” dedi.
GUHEM’in de gençlerin ve çocukların uzay havacılık alanına olan ilgisini güçlendirecek önemli bir merkez olacağını kaydeden Bakan Yardımcısı Kacır, “BTSO öncülüğünde hayata geçirilen bu projeye diğer tüm bilim merkezlerimizde olduğu gibi TÜBİTAK da destek veriyor. Ancak GUHEM’in çok özgün yanları var. Hem mimarisi çok özgün hem de özellikle uzay ve havacılık alanlarında tematik bir bilim merkezi. GUHEM inşallah 23 Nisan 2020’de açılmış olacak. Her yıl on binlerce misafiri ağırlayacak. Burası uçak mühendisleri, uzay mühendisleri, pilotlar ve inşallah astronotlar yetişmesine vesîle olacak. Özellikle erken yaşlarda çocukların bilim merkezlerine gelmelerini, bu merkezlerde bilim atölyelerine katılmalarını ve buralarda yenilikçi ürünlerle tanışmaları çok değerli. Bu önemli proje dolayısıyla BTSO, TÜBİTAK ve tüm paydaşları tebrik etmek istiyorum. GUHEM, inşallah başarıyla hayata geçireceğimiz bir proje olacak” ifadelerini kullandı.
Bursa’nın vizyon projesi
GUHEM’e ilişkin bilgiler paylaşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2018 yılının Ağustos ayında temeli atılan merkezin uzay ve havacılık alanında Avrupa’nın en iyi, dünyada ise en iyi 5 merkez arasında yer alma hedefinin bulunduğunu söyledi. Merkezin 13 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu belirten Başkan Burkay, “Türkiye’nin millî teknoloji hamlesi doğrultusunda genç nesillerin uzay ve havacılığa ilgisini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz GUHEM’de farklı nitelikte 154 adet interaktif düzenek bulunuyor. Burası gerek interaktif düzenekleri ve içerik zenginliği gerekse de şehir kimliğine değer katan ödüllü mimarisi ile dünyanın sayılı merkezleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor. Bursa’mızın ve ülkemizin vizyonunu ortaya koyan GUHEM’in hayata geçirilmesine destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, TÜBİTAK’a ve Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.
Bakan Yardımcısı Kacır, GUHEM programının ardından BTSO’nun DOSAB’taki projeleri olan BUTEKOM, Bursa Model Fabrika, EVM ve BUTGEM’i de ziyaret etti.

BURSA

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren damat: Ne olduğunu hatırlamıyorum
YEREL HABERLER Kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren damat: Ne ...
Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile, yardım eli bekliyor
YEREL HABERLER Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile, ...
Maskeli hırsız, marketten 20 bin lira çaldı
YEREL HABERLER Maskeli hırsız, marketten 20 bin lira çaldı
Heyecan arayanların adresi Gürsü Adrenalin Park
YEREL HABERLER Heyecan arayanların adresi Gürsü Adrenalin Park
Gençlik Meclisi’nde 3. Cakaloğlu dönemi
YEREL HABERLER Gençlik Meclisi’nde 3. Cakaloğlu dönemi
Ördekli’de takı ve iğne oyası sergisi
YEREL HABERLER Ördekli’de takı ve iğne oyası sergisi
Yaban hayvanları doğaya salındı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları doğaya salındı
Bursa'da benzin tankeri alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da benzin tankeri alev alev yandı
Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları ve antibiyotik kullanımı
YEREL HABERLER Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları ve ...
Jeoloji Yüksek Mühendisi Er: Bursa'daki depremler uyarıcı nitelikte
YEREL HABERLER Jeoloji Yüksek Mühendisi Er: Bursa'daki depremler ...
Bursa’da süpermarket soygunu güvenlik kameralarına yansıdı Bursa’da süpermarkette 20 bin liralık soygun
YEREL HABERLER Bursa’da süpermarket soygunu güvenlik kameralarına ...
Geleceğin cimnastikçileri Nilüfer'de yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin cimnastikçileri Nilüfer'de yetişiyor
MAY Tohum sebzede ürün geliştirme faaliyetlerine odaklandı
YEREL HABERLER MAY Tohum sebzede ürün geliştirme faaliyetlerine ...
Neslihan hoca son yolculuğuna üniversitesinden uğurlandı
YEREL HABERLER Neslihan hoca son yolculuğuna üniversitesinden ...
Okulun ilk ara tatilinde Uludağ'a akın ettiler
YEREL HABERLER Okulun ilk ara tatilinde Uludağ'a akın ettiler
Motosiklet hastası köpeği görenler şaşıp kalıyor
YEREL HABERLER Motosiklet hastası köpeği görenler şaşıp kalıyor
Doğuştan serebral palsi hastası Yusuf yardım bekliyor
YEREL HABERLER Doğuştan serebral palsi hastası Yusuf yardım bekliyor
Kamyon traktöre arkadan çarptı 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon traktöre arkadan çarptı 2 yaralı
Yüzlerce yıllık tespihler altın fiyatına satılıyor
YEREL HABERLER Yüzlerce yıllık tespihler altın fiyatına satılıyor
(Özel) Metrelerce yükseklikte dünya evine girdiler Dağcı çift, kayalıkların tepesinde nikah kıydı
YEREL HABERLER (Özel) Metrelerce yükseklikte dünya evine ...
Bu mahallede kadınlar çocuklarını kocalarına emanet edip kahveye gidiyor Bu kıraathanenin müdavimi kadınlar ve erkekler
YEREL HABERLER Bu mahallede kadınlar çocuklarını kocalarına emanet ...
Bursa Teleferik'ten öğretmenlere jest
YEREL HABERLER Bursa Teleferik'ten öğretmenlere jest
Bursa'da kamyonet traktöre çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kamyonet traktöre çarptı: 2 yaralı
Bursa'da 70 kilo kaçak tütün ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 70 kilo kaçak tütün ve 300 paket kaçak ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X