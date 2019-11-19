GUHEM, gençleri uzay ve havacılığa yönlendirecek Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’dan GUHEM’e ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi’ni (GUHEM) inceledi. Türkiye’nin uzay ve havacılık alanındaki yolculuğuna çocukları ve gençleri de dahil etmeyi hedeflediklerini ifade eden Kacır, “Her yıl on binlerce misafiri ağırlayacak olan GUHEM, yeni uzay mühendisleri, pilotlar ve inşallah astronotlar yetişmesine vesile olacaktır” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ve TÜBİTAK koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bursa’ya kazandırılan GUHEM’de incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ yolculuğunda bakanlık olarak en fazla önem verdikleri alanların başında uzay ve havacılığın yer aldığını söyledi.

Uzay ve havacılık sektörlerinde son dönemde önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Kacır, “Türkiye, uzay ve havacılıkta yerli ve milli ürünlerini geliştiren bir ülke konumuna geldi. Bununla birlikte biz, bu yolculuğu özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızın da dahil olduğu bir yolculuğa dönüştürmek adına büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda iki yıldır TEKNOFEST’i düzenliyoruz. TEKNOFEST ikinci yılında bir milyon 720 bin ziyaretçi ağırlayarak dünyanın en büyük havacılık ve uzay etkinliği olmayı başardı” dedi.

GUHEM’in de gençlerin ve çocukların uzay havacılık alanına olan ilgisini güçlendirecek önemli bir merkez olacağını kaydeden Bakan Yardımcısı Kacır, “BTSO öncülüğünde hayata geçirilen bu projeye diğer tüm bilim merkezlerimizde olduğu gibi TÜBİTAK da destek veriyor. Ancak GUHEM’in çok özgün yanları var. Hem mimarisi çok özgün hem de özellikle uzay ve havacılık alanlarında tematik bir bilim merkezi. GUHEM inşallah 23 Nisan 2020’de açılmış olacak. Her yıl on binlerce misafiri ağırlayacak. Burası uçak mühendisleri, uzay mühendisleri, pilotlar ve inşallah astronotlar yetişmesine vesîle olacak. Özellikle erken yaşlarda çocukların bilim merkezlerine gelmelerini, bu merkezlerde bilim atölyelerine katılmalarını ve buralarda yenilikçi ürünlerle tanışmaları çok değerli. Bu önemli proje dolayısıyla BTSO, TÜBİTAK ve tüm paydaşları tebrik etmek istiyorum. GUHEM, inşallah başarıyla hayata geçireceğimiz bir proje olacak” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın vizyon projesi

GUHEM’e ilişkin bilgiler paylaşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2018 yılının Ağustos ayında temeli atılan merkezin uzay ve havacılık alanında Avrupa’nın en iyi, dünyada ise en iyi 5 merkez arasında yer alma hedefinin bulunduğunu söyledi. Merkezin 13 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu belirten Başkan Burkay, “Türkiye’nin millî teknoloji hamlesi doğrultusunda genç nesillerin uzay ve havacılığa ilgisini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz GUHEM’de farklı nitelikte 154 adet interaktif düzenek bulunuyor. Burası gerek interaktif düzenekleri ve içerik zenginliği gerekse de şehir kimliğine değer katan ödüllü mimarisi ile dünyanın sayılı merkezleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor. Bursa’mızın ve ülkemizin vizyonunu ortaya koyan GUHEM’in hayata geçirilmesine destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, TÜBİTAK’a ve Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.

Bakan Yardımcısı Kacır, GUHEM programının ardından BTSO’nun DOSAB’taki projeleri olan BUTEKOM, Bursa Model Fabrika, EVM ve BUTGEM’i de ziyaret etti.

BURSA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

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