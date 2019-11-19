Kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren damat: Ne olduğunu hatırlamıyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayınpederi ile kayınbiraderini öldüren damat: Ne olduğunu hatırlamıyorum

DHA

BURSA'da eşi Ayşe Kocakulak'ın babaevinde dünyaya getirdiği bebeğini, kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi Nezir Aktan (60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Engin Kocakulak'ın (28) yargılanmasına başlandı. Kocakulak, "Çocuklarımı görmek istediğim sırada, kayınvalidem bana tükürdü ve hakaret etti. Daha sonra kayınpederim sopayla saldırdı. Bıçağımı rastgele savurdum, ne olduğunu hatırlamıyorum'' dedi.

BURSA'da eşi Ayşe Kocakulak'ın babaevinde dünyaya getirdiği bebeğini, kendisine göstermedikleri gerekçesiyle kayınpederi Nezir Aktan (60) ile kayınbiraderi Yasin Aktan'ı (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Engin Kocakulak'ın (28) yargılanmasına başlandı. Kocakulak, "Çocuklarımı görmek istediğim sırada, kayınvalidem bana tükürdü ve hakaret etti. Daha sonra kayınpederim sopayla saldırdı. Bıçağımı rastgele savurdum, ne olduğunu hatırlamıyorum'' dedi.
Olay, Bursa´nın merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde temmuz ayında meydana geldi. İddialara göre, Engin Kocakulak'ın 3'üncü çocuğuna hamile eşi Ayşe Kocakulak (24), evi terk edip, babası Nezir Aktan'ın yanına yerleşti. Kısa süre sonra da bebeğini dünyaya getirdi.
Engin Kocakulak, 20 günlük olan bebeğini görmek için kayınpederinin evine gitti. Ancak kendisine bebek gösterilmedi. Engin Kocakulak ile kayınpederi Nezir Aktan ve kayınbiraderi Yasin Aktan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Engin Kocakulak, yanında getirdiği bıçağı çıkartarak, kayınpederi ile kayınbiraderini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kadırılan Nezir Aktan ve Yasin Aktan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan Kocakulak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'NE OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM' 
Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Engin Kocakulak´ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Engin Kocakulak savunmasına, "Eşimle aramızda hiçbir zaman sorun olmadı. Olay günü bir arkadaşımla birlikte alkol aldım ve daha sonra çocuklarımı görmek için kayınpederimin evine gittim. Kaynanam balkona çıkıp, bana tükürdü ve hakaretlerde bulundu. Daha sonra kayınpederim Nezir Aktan aşağı inerek kafama sopayla vurdu. Daha sonra yanımdaki bıçağı çıkarıp rastgele savurdum. Ne olduğunu hatırlamıyorum'' dedi.
Duruşma ertelendi.

BURSA

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:46
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GUHEM, gençleri uzay ve havacılığa yönlendirecek Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’dan GUHEM’e ziyaret
YEREL HABERLER GUHEM, gençleri uzay ve havacılığa ...
Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile, yardım eli bekliyor
YEREL HABERLER Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile, ...
Maskeli hırsız, marketten 20 bin lira çaldı
YEREL HABERLER Maskeli hırsız, marketten 20 bin lira çaldı
Heyecan arayanların adresi Gürsü Adrenalin Park
YEREL HABERLER Heyecan arayanların adresi Gürsü Adrenalin Park
Gençlik Meclisi’nde 3. Cakaloğlu dönemi
YEREL HABERLER Gençlik Meclisi’nde 3. Cakaloğlu dönemi
Ördekli’de takı ve iğne oyası sergisi
YEREL HABERLER Ördekli’de takı ve iğne oyası sergisi
Yaban hayvanları doğaya salındı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları doğaya salındı
Bursa'da benzin tankeri alev alev yandı
YEREL HABERLER Bursa'da benzin tankeri alev alev yandı
Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları ve antibiyotik kullanımı
YEREL HABERLER Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları ve ...
Jeoloji Yüksek Mühendisi Er: Bursa'daki depremler uyarıcı nitelikte
YEREL HABERLER Jeoloji Yüksek Mühendisi Er: Bursa'daki depremler ...
Bursa’da süpermarket soygunu güvenlik kameralarına yansıdı Bursa’da süpermarkette 20 bin liralık soygun
YEREL HABERLER Bursa’da süpermarket soygunu güvenlik kameralarına ...
Geleceğin cimnastikçileri Nilüfer'de yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin cimnastikçileri Nilüfer'de yetişiyor
MAY Tohum sebzede ürün geliştirme faaliyetlerine odaklandı
YEREL HABERLER MAY Tohum sebzede ürün geliştirme faaliyetlerine ...
Neslihan hoca son yolculuğuna üniversitesinden uğurlandı
YEREL HABERLER Neslihan hoca son yolculuğuna üniversitesinden ...
Okulun ilk ara tatilinde Uludağ'a akın ettiler
YEREL HABERLER Okulun ilk ara tatilinde Uludağ'a akın ettiler
Motosiklet hastası köpeği görenler şaşıp kalıyor
YEREL HABERLER Motosiklet hastası köpeği görenler şaşıp kalıyor
Doğuştan serebral palsi hastası Yusuf yardım bekliyor
YEREL HABERLER Doğuştan serebral palsi hastası Yusuf yardım bekliyor
Kamyon traktöre arkadan çarptı 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon traktöre arkadan çarptı 2 yaralı
Yüzlerce yıllık tespihler altın fiyatına satılıyor
YEREL HABERLER Yüzlerce yıllık tespihler altın fiyatına satılıyor
(Özel) Metrelerce yükseklikte dünya evine girdiler Dağcı çift, kayalıkların tepesinde nikah kıydı
YEREL HABERLER (Özel) Metrelerce yükseklikte dünya evine ...
Bu mahallede kadınlar çocuklarını kocalarına emanet edip kahveye gidiyor Bu kıraathanenin müdavimi kadınlar ve erkekler
YEREL HABERLER Bu mahallede kadınlar çocuklarını kocalarına emanet ...
Bursa Teleferik'ten öğretmenlere jest
YEREL HABERLER Bursa Teleferik'ten öğretmenlere jest
Bursa'da kamyonet traktöre çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da kamyonet traktöre çarptı: 2 yaralı
Bursa'da 70 kilo kaçak tütün ve 300 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da 70 kilo kaçak tütün ve 300 paket kaçak ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X