Bursa Uludağ Üniversitesi, mini BM Genel Kurulu’na ev sahipliği yaptı

Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarının aynısını düzenleyerek, dünya meselelerine çözüm aramak için bir araya geldi.

Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 3 yıldır üst üste organize ettiği Model Birleşmiş Milletler Programı (MUNİA’19) Bursa Uludağ Üniversitesi’nin iş birliği ve ev sahipliği ile gerçekleştirildi. 3 farklı ülkeden onlarca öğrencinin de misafir olarak katıldığı MUNİA’19 programının kapanış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri, akademisyenler, proje ortakları ve öğrenciler katıldı.

Süleyman Çelik, gençliğin insanlığın en kıymetli hazinesi olduğunu vurguladı. Gençleri kendi gelecekleri olarak gördüklerinin altını çizen Başkan Vekili Çelik, “Gençler, ecdâdımızın sahip çıktığı vatan topraklarını yarın daha müreffeh hale getirecek olanlardır. Büyük ve güçlü Türkiye ideali, onların milli ve manevi değerlere bağlılığı, İnsana ve doğaya saygısı, fikrî ve kültürel anlamda donanımlı olmalarına bağlı olarak gerçekleşecektir. Bizler gençlerimizin medeniyet şuurlarına sahip, çağın gereklerini doğru okuyabilen, insanlığa değer katabilecek, özgüvenli ve ahlâklı fertler olarak yetişmeleri için her türlü imkânı hazırlamakla mükellefiz. Çocuklarımız burada çok önemli bir faaliyeti erçekleştirdiler. Dünyanın önemli sorunlarını konuştular, tartıştılar ve çözüm teklifleri getirdiler. Hepsini teker teker tebrik ediyor, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bu çocukların hâkim olacağı dünya çok daha iyi olacak”

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, öğrencilerin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun küçük bir modelini sergilediklerini açıkladı. Dünyanın birçok önemli probleminin oluşturulan temsilî kurullarda ele alındığını vurgulayan Rektör Kılavuz, “Gençlerimiz burada müzâkere ediyorlar, tartışıyorlar ve fikir üretiyorlar. Bunun için de öncesinden donanım ve birikime sahip oluyorlar. Ben bu faaliyeti bu açıdan çok önemsiyorum. Bu çocukların 20 yıl sonra hâkim olacağı dünyanın bugünkü dünyadan çok daha iyi ve daha yaşanabilir bir dünya olduğunu gözlemleyeceğiz. Bundan adım gibi eminim. Eğer bugün dünya İslamofobiyi konuşuyorsa, açlığı konuşuyorsa, savaşı konuşuyorsa, bugün bu işin şuurunda olan ve çözüm üreten çocuklar, yarın etkili makamlara geldiği zaman bütün o problemlerin çözümünde önemli rol sahibi olacaklar. Onları bu anlamda yetiştiren hocalarımıza da teşekkürlerimi ve tebriklerimi iletiyorum. Katkı sunan misafir öğrencilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Daha iyi bir neslin yetişmesi için çalışan herkese tebrik ve takdir ile anıyorum” diye konuştu.

Program, temsili genel kurulda yapılan en iyi sunumların ödüllendirilmesi ile sona erdi.

BURSA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

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