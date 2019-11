Bakan Yardımcısı Kayır: GUHEM, uzay mühendisleri yetişmesini sağlayacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim merkezi olan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) inceledi. Kacır, "Her yıl on binlerce misafiri ağırlayacak GUHEM, yeni uzay mühendisleri, pilotlar ve inşallah astronotlar yetişmesine vesile olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Kacır, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte BTSO öncülüğünde, bakanlığın desteği ve TÜBİTAK koordinasyonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapılan GUHEM'de incelemelerde bulundu. Kacır, Türkiye'nin 'milli teknoloji hamlesi' yolculuğunda bakanlık olarak en fazla önem verdikleri alanların başında, uzay ve havacılığın geldiğini söyledi.

Uzay ve havacılık sektöründe son dönemde önemli başarılar elde ettiklerini belirten Bakan Yardımcısı Kacır, "Türkiye, uzay ve havacılıkta yerli ve milli ürünlerini geliştiren bir ülke konumuna geldi. Bununla birlikte biz, bu yolculuğu özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızın da dahil olduğu bir yolculuğa dönüştürmek adına büyük gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda 2 yıldır Teknofest'i düzenliyoruz. Teknofest 2'nci yılında 1 milyon 720 bin ziyaretçi ağırlayarak dünyanın en büyük havacılık ve uzay etkinliği olmayı başardı" diye konuştu.

'GUHEM ÖZGÜN PROJE'

GUHEM'in, gençlerin ve çocukların uzayhavacılık alanına ilgisini güçlendirecek önemli merkez olacağını kaydeden Bakan Yardımcısı Kacır, şunları söyledi:

"BTSO öncülüğünde hayata geçirilen bu projeye diğer tüm bilim merkezlerimizde olduğu gibi TÜBİTAK da destek veriyor. Ancak GUHEM'in çok özgün yanları var. Hem mimarisi çok özgün hem de özellikle uzay ve havacılık alanlarında tematik bir bilim merkezi. GUHEM inşallah 23 Nisan 2020'de açılmış olacak. Her yıl on binlerce misafiri ağırlayacak. Burası uçak mühendisleri, uzay mühendisleri, pilotlar ve inşallah astronotlar yetişmesine vesile olacak. Özellikle erken yaşlarda çocukların bilim merkezlerine gelmelerini, bu merkezlerde bilim atölyelerine katılmalarını ve buralarda yenilikçi ürünlerle tanışmaları çok değerli. Bu önemli proje dolayısıyla BTSO, TÜBİTAK ve tüm paydaşları tebrik etmek istiyorum. GUHEM, inşallah başarıyla hayata geçireceğimiz bir proje olacak."

BURSA'NIN VİZYON PROJESİ

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay ise GUHEM'e ilişkin bilgiler paylaştı. Geçen yılın Ağustos ayında temeli atılan merkez ile uzay ve havacılık alanında Avrupa'nın en iyisi olmanın, dünyada ise en iyi 5 merkez arasında yer almanın hedeflendiğini söyledi. Merkezin 13 bin metrekarelik kapalı alanı olduğunu belirten Burkay, "Türkiye'nin 'milli teknoloji hamlesi' doğrultusunda genç nesillerin uzay ve havacılığa ilgisini artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz GUHEM'de farklı nitelikte 154 adet interaktif düzenek bulunuyor. Burası gerek interaktif düzenekleri ve içerik zenginliği gerekse de kent kimliğine değer katan ödüllü mimarisi ile dünyanın sayılı merkezleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor. Bursa'mızın ve ülkemizin vizyonunu ortaya koyan GUHEM'in hayata geçirilmesine destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mıza, TÜBİTAK'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Bakan Yardımcısı Kacır, GUHEM programının ardından BTSO'nun DOSAB'daki projeleri olan BUTEKOM, Bursa Model Fabrika, EVM ve BUTGEM'i de ziyaret etti.



