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Şampiyonlar bu salonda yetişiyor

İHA

Türkiye'de bir belediyenin hayata geçirdiği ilk olimpik jimnastik salonu olan Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu'nda geleceğin sporcuları yetişiyor. Çok sayıda şampiyonun da çalışmalarını yürüttüğü salonda eğitim alanların sayısı bine ulaştı.

Şampiyonlar bu salonda yetişiyor

Türkiye’de bir belediyenin hayata geçirdiği ilk olimpik jimnastik salonu olan Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu’nda geleceğin sporcuları yetişiyor. Çok sayıda şampiyonun da çalışmalarını yürüttüğü salonda eğitim alanların sayısı bine ulaştı.
Nilüfer Belediyesinin Türkiye’de örnek gösterilen bir projeyi hayata geçirerek hizmete soktuğu Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu, yüzlerce öğrencinin eğitim aldığı bir okul haline geldi.
Yaklaşık 3 yıldır hizmet veren salonda, temel jimnastik eğitim çalışmalarının yanı sıra, profesyonel anlamda jimnastik yapan çocuklara da eğitim veriliyor.
Türkiye’de bir yerel yönetimin yaptığı alanında ilk salon olma özelliği taşıyan Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu, toplam 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Salonda, uluslararası yarışma ve etkinliklere ev sahipliği yapacak nitelikte olan bin 100 metrekare ana salon, fitness salonu, iki adet aerobik salonu, judo, eskrim, güreş, karate salonları, oyuncu, hakem ve antrenör soyunma odalarının yanı sıra fuaye alanı ve toplantı odaları yer alıyor. 320 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan salonda, geleceğin sporcuları yetişiyor.
2 yaş grubundan itibaren başlayan eğitimlere ilgi büyük. Halen 1000 çocuğun eğitim aldığı Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu’ndan yararlanmak isteyenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor.
Jimnastik salonunda görev yapan başantrenör Tuncay Dalgıç, jimnastiğin bütün sporların temelini oluşturduğu gerçeğiyle yola çıkarak, yeteneği olsun olmasın bütün çocukları eğitime aldıklarını belirtti. Dalgıç, “Öyle yoğun ilgi var ki hepsinin talebini karşılamakta güçlük çekiyoruz. Ancak biz mümkün olduğunca her isteyenin bu imkandan yararlanması için şartları zorluyoruz. Herkes jimnastikçi olacak diye bir şey yok. Her çocuk, yetenekli olsun olmasın, fiziksel gelişimine katkı sağlamak ve iyi bir spor alt yapısına sahip olması adına en az iki yıl temel jimnastik eğitimi almalı. Amacımız her çocuğu, bireysel değerlendirerek, bireysel kapasitelerinin içini doldurabilmek” dedi.

Ödüllü çocuklar da bu salonda eğitim alıyor
Başantrenör Tuncay Dalgıç, Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu’nda çalışmalarını sürdüren çocuklardan yaklaşık 90 kişiyi il bazında müsabakalara hazırladıklarını belirtti. Dalgıç, “Bunun dışında Nilüfer Belediyespor bünyesinde bu salonda çalışmalarını sürdüren 20 profesyonel artistik jimnastik sporcumuz var. Ekim ayında erkek takımımız Türkiye ikincisi, kız takımımız da Türkiye üçüncüsü oldu. Kızlarda bireyselde Ayşe Naz Topoğraf isimli sporcu Türkiye üçüncüsü oldu. Bu salonun açılmasıyla birlikte Türkiye derecelerinde inanılmaz bir artış var. Biz en temel eğitimden profesyonel aşamaya kadar her aşamada burada 15 kişilik antrenör kadromuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlikte güzel işler yapıyoruz, çocuklara güzel hizmetler veriyoruz” diye konuştu.

Çocuklar da aileler de memnun
Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu’nda eğitim alan çocuklar da, aileleri de oldukça memnun. Jimnastik yapmaktan büyük zevk aldıklarını söyleyen çocuklar, eğitimlerde iyi vakit geçirdiklerini belirtirken, aileler de büyük ihtiyaç duyulan salonun Nilüfer’de hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirttiler. Çocuklarının temel jimnastik eğitimi almasının her anlamda büyük katkı sağladığını belirten veliler, “Fiziksel gelişimlerine katkının yanı sıra burada iyi zaman geçiriyorlar, sosyalleşiyorlar ve spor anlamında yeteneklerinin keşif sağlanıyor. Nilüfer Belediyesine kentimize böyle bir salon kazandırdığı için teşekkür ediyoruz” dediler.
Geçmişten bugüne Nilüfer Belediyesinin en büyük yatırımını insana yaptığını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bundan sonra da çocukları geleceğe hazırlamak için ihtiyaç duyulan alanlardaki yatırımlara ağırlık verileceğini söyledi. Spor alanında yapılan yatırımlar hakkında Nilüfer halkında her zaman çok olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Başkan Erdem, “Sağlıklı, bilinçli ve mutlu bireyler yetiştirmek istiyorsak çocuklarımızı bilimle sanatla ama en çok da sporla iç içe büyüteceğiz. Bunun için çocukları spora teşvik edecek ve bu alandaki yatırımlarımızı da sürdüreceğiz” dedi.

BURSA

19 Kasım 2019 Salı

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