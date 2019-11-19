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'Bursa'nın şubat ayına kadar yetecek suyu var'

DHA

BURSA Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, ''Şubat ayına kadar yetecek suyumuz var; ancak yine de vatandaşlarımızdan suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması konusunda özen bekliyoruz'' dedi. 

BURSA Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürü Güngör Gülenç, ''Şubat ayına kadar yetecek suyumuz var; ancak yine de vatandaşlarımızdan suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması konusunda özen bekliyoruz'' dedi. 
BUSKİ Genel Müdürü Gülenç, kentte içme suyu ihtiyacının büyük oranda karşılandığı Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki su seviyelerinin azaldığını belirterek, ''Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı, yüzde 63'ler civarında'' diye konuştu. Beklenen yağışları geciktiğini belirten Gülenç, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesiyle barajlardaki doluluk oranının da artacağını belirtti. Gülenç, ''Şubat ayına kadar yetecek suyumuz var; ancak yine de vatandaşlarımızdan suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılması konusunda özen bekliyoruz'' dedi. 
Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki laboratuvarın, uluslararası geçerlilikte akreditasyonu olduğunu belirten Güngör Gülenç, şehrin farklı noktalarından alınan numunelerle her gün bakteriyolojik, biyolojik ve kimyasal analizler yapıldığını söyledi. Bursa'nın, çeşmelerden akan suyun gönül rahatlığıyla içilebildiği şehirlerin başında geldiğini kaydeden Gülenç, BUSKİ'nin yanı sıra İl Sağlığı Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve bazı meslek odaları tarafından da analizler gerçekleştirildiğini dile getirdi. 

BURSA

19 Kasım 2019 Salı

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