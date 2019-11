Albay Vatansever’den Dündar’a ziyaret

Bursa İl Merkez Komutanlığı’na tayin olan Albay Salih Vatansever, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Dündar, bir süre önce göreve başlayan Bursa Merkez Komutanı Hava Ulaştırma Albay Salih Vatansever’i makamında ağırladı. Vatansever’e yeni görevinde başarılar dileyen Dündar, vatanı, milleti ve bayrağı için her şartta fedakarca çalışan güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Osmangazi Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi alan Albay Vatansever de Bursa için yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti. Dündar, ziyaret sonunda Vatansever’e belediye binası girişinde yer alan vizyon projelerin maketlerini gösterdi. Proje maketlerini inceleyen Vatansever, her bir projenin Bursa’ya değer katan çalışmalar olduğunu ifade etti.

