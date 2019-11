Yalçın Koşukavak: “Taktiksel detayları sahaya yansıtırsak kazanacağımıza inanıyorum” Bursaspor, Keçiörengücü hazırlıklarını sürdürüyor

Her satırı dehşete düşürdü! Amca istismar etti, baba şikayetçi olmadı

Yeşilbeyazlılar, TFF 1. Lig’in 12. haftasında, cumartesi günü Keçiörengücü’nü ağırlayacak Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor. Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Milli takım arasında antrenman ve taktiksel detayları sahaya yansıtırsak kazanacağımızı düşünüyorum” dedi.



Bursaspor, TFF 1. Lig’in 12. haftasında Keçiörengücü’nü konuk edecek. Maç öncesi antrenmanlarını sürdüren yeşil beyazlılarda Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ve Burak Kapacak basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, milli aranın kendilerine iyi geldiğini ifade ederek, “Her ara bizim işimize yarıyor. Sezon başından beri kamp dönemi geçirmeyen oyuncular vardı. Biraz daha fazla çalışma şansı buluyoruz. Keçiörengücü alt ligden gelen bir takım. Sağlıklı bir kulüp yapısı var. Ligde de 18 puanı var. Oyun anlamandı iskelet kadrosu mevcut. Ön alan baskıları yapıyor, zor gol yiyorlar. Sadece 4 maçta gol yemişler. Kolay bir rakip değil. 18 puanı bazı şeyleri doğru yaptıkları için alıyorlar” dedi.



“Oyuncular birbirini aratmıyor”

İç saha avantajlarının olduğunu belirten Koşukavak, “Milli takım arasında antrenman ve taktiksel detayları sahaya yansıtırsak kazanacağımızı düşünüyorum. Bursaspor birçok farklı oyun planlarıyla oynuyor. Maç sırasında da değişiklik oluyor. Oyunculara da bunu uyguluyoruz. Her rakibin kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Cezalı yada sakat oyuncu olmasına alıştım artık. Tam anlamıyla bugüne kadar sakatlıklarla beraber cezalıları düşündük ama problem değil. Diğer oyuncularla nasıl 20 puan aldıysak, birbirlerini aratmıyorlar” diye konuştu.

Sosyal medyada birlik ve beraberlik mesajı verdiğini vurgulayan Koşukavak, “Bunun amacı biraz kötümser hava hissettim. Camiaya birlik ve beraberlik adına mesajlar verdim. Olumlu karşılandı. Beklentileri anlıyorum. Her geçen gün Bursa’yı daha iyi tanıyorum. Önemli başarılar yakalamış, bu duyguları yaşamış taraftarlar, sonra üzücü şeyler yaşamışlar. Saha içindeki oyunlara kadar dikkatli olmaları beni sevindiriliyor. Biraz da saha içini mantıklı yorumlamak gerekiyor. Bize destek olsunlar. Bugüne kadar zor şartlardan geçtik. Herkes bunu biliyor. Ne kadar birlikte hareket edersek o kadar güçlüyüz. Bursaspor taraftarını Avrupa’da da biliyorlar. Onları yanımızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Seleznov’un geçen sene Malaga’da maçı olmadığının altını çizen Koşukavak, “Selçuk, Özer ve Anıl gibi Seleznov’a yaklaşamayız. Seleznov'un 2 maçı var tam anlamıyla. Oyuncuyu yorumlarken 1 yılını boş görmek lazım. Diğerleri ortalama 25 maç oynamış. Çok çalışıyor ama kolay değil. Yaşı da var. Bir sene boş geçtiği için uzun süreli kullanamıyorum. Böyle aralar ona yarıyor. Ben de herkes gibi en iyi oyuncularla sahaya çıkmak isterim. Fiziksel olarak rakip direnç gösteriyor. Biz 90 dakika oynayacak seviyede olmayan oyuncuyla maça başlamak istemeyiz” dedi.

Milli Takım’ın başarısına da değinen Koşukavak, “Ülke futbolunun böyle başarıya ihtiyacı var. Zaman zaman yaşanıyor ama sürdürülebilirliği yok. Buna üzülüyordum. İyi bir jenerasyon yakaladık. Avrupa’da oynayan oyuncuların avantajı var. Bundan sonra gelecek jenerasyonlara da iyi bir mesaj olacak” şeklinde konuştu.



“3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum”

Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdüren kaleci Çağlar Şahin Akbaba, “Çalışmalarımızı en iyi şekilde yapıyoruz. Milli ara bize iyi geldi diye düşünüyorum. Hocamız rakibin analizini yaptı. Bizi bu yönde çalıştırıyor. Toparlanmamız için maçtan güzel bir oyunla 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum. Keçi ören maçı hocamız rakip analiz yaptı. Çalışmalarımızı en iyi şekilde yapıyoruz. Milli ara iyi geldi diye düşünüyorum. Çalışmalar iyi şekilde gidiyor. Rakibe göre çalışıyoruz. Güzel bir şekilde 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. Benim iyi performans geçirmem takımla alakalı ne kadar az pozisyon gelirse o kadar iyi gözükürüm. Eksiklerimiz var tabii ki, Bolu maçında yediğimiz son dakika golü bizi üzdü. Ne ilk yediğimiz ol olacak ne son olacak. Kendi attıklarımız da var. Benim açımdan da iyi geçen maçlar oldu. İnşallah bu şekilde devam eder. İnşallah sezon sonunda takımı Süper Lig’e çıkartacağız. Bana önde oynuyor, kendi çok güveniyor diye eleştiriler oluyor. Ama maçlarda en az 45 pozisyon benim oyuna soktuğum toplardan oluyor. Önde olduğum anlarda gol de yemedik. Gol de yiyebilirim ama takıma daha fazla katkıda bulunuyorum. Bu sistem işe yarıyor. Ben de kendimi oyunun içinde hissediyorum” dedi.

Bursaspor’un genç yıldızı Burak Kapacak, “Sakatlığım yavaş yavaş geçiyor. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Milli arayı iyi geçirdik. İnşallah bundan sonra güzel sonuçlar alacağız.

Keçiören iyi bir takım, zor maç olacak. Ama inşallah 3 puan alacağız. Sol kanatta daha iyi hissediyorum ama maça göre değişiyor. O yüzden hocamız nerede görev verirse orada olurum. Taraftarlarımızla varız, her zaman bizi desteklesinler. Desteğe ihtiyacımız var. Onlar bizi destekledikçe daha iyi olacağız. Biz genç oyuncular olarak gelişime açığız” diye konuştu.

BURSA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.