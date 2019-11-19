Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı

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BURSA'nın İznik ilçesinde B.S. (30), tartıştığı eşi E.S.'yi (35) bacağından bıçakla yaraladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İznik ilçesi Mustafakemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Garson olarak çalışan B.S. ile eşi E.S., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.S., mutfaktan aldığı bıçakla eşi E.S.'yi bacağından yaraladı. Yaralı halde evden kaçan E.S., çevredeki esnafa sığındı. Genç kadını korumaya alan esnafın ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. E.S., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli B.S. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



BURSA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:19

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