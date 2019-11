Başkan Kanar 14 milyonluk müjdeyi Ankara'dan verdi

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Etibank’ın karşısında bulunan yaklaşık 37 dönümlük alanda yapımı devam eden dev spor kompleksi inşaatının tamamlanması için 14 milyon liralık destek yatırımı içeren protokol imzaladıklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Bursa'nın 36 noktasındaki spor projelerinin, tamamlanması, yenilenmesi ve yeni tesislerin kazandırılmasını öngören protokol Ankara'da düzenlenen törenle imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıya Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve AK Parti ilçe teşkilatı adeta çıkarma yaptı.

Protokol imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerine 'Bugün günlerden Bursa' diye başladı. Bursa'nın spordaki gücü ve etki alanını dünya çapında kendini ispat eden sporcular yetiştirmesinden de görülebileceğini belirten Kasapoğlu, "Sportif hamlelerde Bursa mevzubahis olunca bizlerin de daha hassas ve gayretkar olmamız söz konusu. Tüm imkanlarımızla Bursa'nın ve değerli halkının emrinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün imzaladığımız protokollerle çok önemli gençlik yatırımları ve sportif tesisleri halkımızın hizmetine sunacağız. Halkımızın bu tesislere erişimini kolaylaştırmak için her türlü politikayı üreteceğiz. Sporu tabana yayma politikamız var ve her insanımızı sporla buluşturmanın gayreti içindeyiz. Özellikle yerel yönetimlerimiz bizler için önemli bir partner konumunda. Bu anlamda tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yatırımlarımızın Bursa'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise, bazı sebeplerden dolayı yarım kalan Gençlik ve Spor Merkezinin bir an önce tamamlanıp hayata geçmesi noktasında Ankara'dan önemli destekler aldıklarını söyledi. İmzalanan protokolle Bursa ilçeleri arasında en büyük bütçenin Mustafakemalpaşa’ya ayrıldığını ifade eden Başkan Mehmet Kanar, verilen destekle kanayan yaraya neşter vurulacağını belirterek “Belediyemiz adına tam 14 Milyon liralık destek yatırımı içeren protokole imza attık. Yıllardır hayalini kurduğumuz spor merkezimiz nihayet bitecek. Gençlik merkezimiz Spor Toto’nun da desteği ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından en kısa sürede bitirilmeye çalışılacak” diye konuştu.

