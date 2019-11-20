İznik semalarında uçan helikopterin esrarı çözüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, sürekli yüksek gerilim hatları yanında uçup iki farklı bölgeye inip kalkan helikopter, vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Yapılan araştırmalar sonunda helikopterin resmi bir kuruma ait olduğu ve İznik’te çalışma yaptığı öğrenildi.

Türkiye'de de bu yıl uygulanmaya başlanan yöntemle yüksek gerilim hatlarındaki izolatör temizliği artık helikopterle yapılıyor. Yüksek gerilim hatlarında zamanla kirlilik ve çevre şartlarına bağlı iletim performansı azalan izolatörler (yalıtkan malzeme), helikopterden sıkılan saflaştırılmış suyla temizleniyor. Yüksek gerilim hattına çok yakın, havada bekleme pozisyonuna geçen helikopterdeki görevlinin bir noktadaki temizlik süresi ise yaklaşık 2 dakika sürüyor. Saflaştırılmış suyun kullanıldığı helikopterli temizlik işlemi TEİAŞ ekipleri tarafından dün İznik’te de gerçekleştirildi. Yapılan bu işlem zaman ve ekonomi anlamında tasarruf sağlıyor.

BURSA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

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