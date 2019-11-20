35 yaş mağdurları haklarını arıyor

Kamuda görev almak için girdikleri kısa adı KPSS olan Kamu Personel Seçme Sınavlarındaki FETÖ hırsızlığı, nice gencin hayatını karartı. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hukuk mücadelesini sürdüren Kamu İstihdam Mağduriyetleri ve Dayanışma Platformu, ÖSYM’ye dava açtı.

Bursa 1. İdare Mahkemesine geçtiğimiz günlerde başvuran Kamu İstihdam Mağduriyetleri ve Dayanışma Platformu sözcüsü Kenan Akbulut tarafından açılan davada, o dönemde binlerce gencin ahını alıp hayallerini çalanlardan hakları istenecek.

FETÖ terör örgütünün kamu memur alım sınavlarında yaptığı usulsüzlüklerin zirveye ulaştığını söyleyen Akbulut yıllarca hakkı yenen gençlerin şimdi de 35 yaş sınırına takıldıklarını dile getirdi. Akbulut, "28 Şubat mağdurlarına 2011 yılında eğitimlerini tamamlama hakkı verild. Fakat bu sefer de kanunî düzenleme ile 35 yaş meselesi ortaya çıktı. Sadece engelin adı değişti. Mücadeleler ile uğraşanlar artık 20’li yaşlarda değil, 40’larına yaklaştılar. 28 Şubat zamanında kendini geliştiremezsin deniliyordu, bu defa da yaşından dolayı milletine ve devletine fayda sağlayamazsın deniliyor. Bugün ben kendimi geliştirdim, şimdi vatanıma, milletime hizmet yolunda kamusal hizmet üretmek istiyorum. Hakim olmak, savcı olmak, müfettiş olmak, kaymakam olmak istiyorum diye çırpınan bu kişileri 35 yaşı geçtiniz diye çürümeye terk etmek hangi vicdana sığabilir? Biz eğitim haklarımızın elimizden alınmasını mı istedik? Elimizde değil ki geçti gitti bizden çalınan yıllarımız. Eğitim hakkını tüm mağduriyetleri giderecek şekilde teslim eden siyasi irademiz hala ülkemizin yönetiminde söz sahibi iken yalvarıyor ve rica ediyoruz, kamu hizmetine girme mağduriyetini de gidererek devlet millet bütünleşmesinin de önünü açacak bu adımı atınız. 2023, 2053, 2071 hedeflerine âtıl beşerî sermaye bırakmadan daha sağlam adımlarla yürüyelim" diye konuştu.

BURSA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:51

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.